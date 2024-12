Descubrió a Schumacher, lo echaron de la Fórmula 1 y quiere a Colapinto: la historia de Flavio Briatore

Con mucha ansiedad esperan los argentinos que se confirme que Franco Colapinto será miembro del equipo Alpine en 2026, en reemplazo de Jack Doohan, el piloto australiano que tiene contrato solo por las primeras cinco carreras del año. La persona clave para destrabar esta historia es la misma que lo ha arropado de elogios en los últimos meses: es asesor ejecutivo de Alpine, tiene toda una vida vinculada a la Fórmula 1 y se llama Flavio Briatore. El empresario italiano de 74 años quiere invertir todas sus energías en fichar al argentino. Pero ¿quién es? ¿Y por qué tiene tanto peso en la escudería?

Flavio Briatore nació en Verzuolo, Italia, en 1950, y desde muy joven empezó a trabajar en la bolsa de su país. Allí conoció nada menos que a Luciano Benetton, quien más tarde fundaría la reconocida marca Benetton, que a la vez tendría un crecimiento exponencial en Estados Unidos. Briatore y Benetton se hicieron primero amigos y luego, socios, y el de Verzuolo se convirtió en una pieza fundamental de la estructura de la marca. Por eso, cuando en 1985 Benetton compró el equipo Toleman de la Fórmula 1, Briatore estaba ahí y se convirtió en el director comercial. Aquel equipo que fue refundado y pasó a llamarse Benetton Fórmula estaba cerca de hacer historia.

Briatore junto a Doohan, cuyo futuro a largo plazo es incierto. (Foto: archivo)

El mentor de Schumacher

Michael Schumacher tenía 22 años cuando corrió su primera carrera en Fórmula 1 arriba de un Jaguar. Tanto impresionó a Briatore y compañía, que inmediatamente Benetton adquirió al alemán para lo restante de aquella temporada 1991. Al año siguiente llegó la primera victoria, en 1993, la segunda… Y en 1994 y 1995, los primeros títulos mundiales de Schumacher y, por ende, las primera grandes alegrías de Luciano Benetton y Flavio Briatore. En 1997, Briatore fue desplazado del equipo y comenzó a ayudar a Renault en la creación de la casa Mecachrome, en la que la marca francesa producía y desarrollaba viejos motores.

Precisamente por eso, por la buena relación que habían entablado, fue que cuando en 2002 Renault compró Benetton Flavio Briatore fue nombrado director general. Fue su regreso oficial a la Fórmula 1 después de un lustro y el italiano sería parte de los mayores éxitos del equipo. Con él como directivo y Fernando Alonso como estrella emergente, Renault consiguió entre 2005 y 2006 dos Campeonatos de Pilotos, ambos del español, y dos Campeonatos de Constructores. Alonso, en 2005, se convirtió en el piloto más joven en obtener un título mundial. Briatore, por su parte, siguió siendo el director deportivo hasta 2009. ¿El motivo de su salida? Uno de los escándalos más recordados en la historia de la Fórmula 1.

Briatore con el heptacampeón Michael Schumacher, en sus inicios.

Engaño, escándalo y expulsión

El Gran Premio de Singapur 2008 no es fácil de olvidar para los fanáticos de los motores. La pareja de pilotos de Renault eran el bicampeón Alonso y Nelson Piquet. Alonso estaba 15º en la carrera cuando el brasileño, su compañero, se accidentó y obligó al Safety Car a ingresar, lo que suele favorecer a los coches relegados, ya que los autos reducen la distancia entre sí… Fernando Alonso terminó ganando esa carrera y Piquet se lamentó luego un supuesto error, hasta que un años después confesó que el accidente había sido una orden directa de parte del equipo, que buscaba beneficiar a Alonso. La FIA, entonces, determinó la expulsión de por vida de la categoría para Briatore y Pat Symonds, directivos de Renault, y una amenaza de suspensión de dos años para la escudería. Pero, unos meses más tarde, el Tribunal de Gran Instancia de París alegó irregularidad en la causa y absolvió al italiano.

Briatore, Alonso y un escándalo poco esclarecido.

Así, quince años más tarde, con una inconmensurable experiencia en la categoría y rodeado de una polémica sin fin, Flavio Briatore anunció en junio de este año que regresaba a la Fórmula 1. Lo hizo como asesor ejecutivo de Alpine, que tenía a Esteban Ocon y Pierre Gasly como pilotos. Fue Briatore quien, desde que el argentino llegó a la Fórmula 1 en agosto, no se cansó de elogiar a Franco Colapinto y el mismo que hace poco advirtió: “Si un piloto no rinde, lo cambio. No hay lugar para emociones en la F1”. El italiano quiere al de Williams el año que viene y hace fuerza para que eso suceda. Alguna vez aconsejó a Schumacher, supo celebrar con Fernando Alonso… pero, hoy, el que necesita su ayuda, se llama Franco Colapinto. Todo un honor.