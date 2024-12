La tremenda respuesta de Juanfer Quintero sobre un posible regreso a River: “Es mi…”

Juan Fernando Quintero no solo se ganó el cariño de Racing con su reciente consagración en la Copa Sudamericana, sino que mantiene un vínculo especial e indestructible con River Plate. En una entrevista reciente, el talentoso mediocampista colombiano se refirió a su profundo amor por el club de Núñez y dejó abierta la posibilidad de un regreso: "Entendí que mi lugar en el mundo fue River: me dio el reconocimiento que no había podido tener después de deambular en algunos clubes de Europa".

El futbolista de 31 años, quien actualmente tiene contrato con Racing hasta diciembre, habló también sobre su relación con Marcelo Gallardo, a quien considera como un "padre" en el fútbol. “Siempre lo he dicho, lo quiero, lo amo, y lo respeto con mi vida. Tenemos una relación especial, casi familiar, y siempre le voy a desear lo mejor”, declaró Quintero, reforzando los lazos que aún lo unen al Monumental.

Las palabras de Juanfer Quintero para el Muñeco

Tras haber sido figura clave en el ciclo más exitoso de River, incluido su inolvidable gol en la final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca, Juanfer admitió su deseo de retirarse en el club. Sin embargo, fue cauto: "Dije en su momento que quería retirarme ahí, pero no sabemos cómo son las vueltas del fútbol y la vida". Estas palabras dejaron a los hinchas ilusionados, especialmente considerando su actual buen nivel y su historial de éxitos en Núñez.

En Racing, sin embargo, su reciente mensaje en redes sociales generó inquietud. “GRACIAS!! Pase lo que pase, para toda la vida voy a quedar en la historia de este grande de ARGENTINA Y EL MUNDO”, escribió el colombiano, despertando rumores sobre una posible salida de Avellaneda. A pesar de ello, su presente en la Academia ha sido brillante, consolidándose como uno de los pilares del equipo campeón continental.

Quintero compartió un enigmático posteo en sus redes tras ganar la Sudamericana con Racing. Foto: Instagram Juanfer Quintero.

Quintero parece vivir un momento de reflexión sobre su futuro. Mientras tanto, en River, la sensación es que las puertas del Monumental siempre estarán abiertas para quien dejó una huella imborrable en la historia del club. Con Gallardo nuevamente al mando, las especulaciones sobre un tercer ciclo del colombiano cobran fuerza, y los hinchas Millonarios no pueden evitar soñar con volver a verlo brillar en la banda roja.