Los 3 candidatos a reemplazar a Gustavo Quinteros como DT de Vélez

Probablemente su ausencia en la final del Trofeo de Campeones fue una señal. Luego de no asistir al partido, en el que Vélez cayó 3-0 ante Estudiantes de La Plata, para decir presente en el casamiento de su hija, Gustavo Quinteros dejó de ser el director técnico del elenco de Liniers.

Luego de un par de reuniones en las que se había llegado a un acuerdo en lo económico, la parte deportiva parecía ser insalvable. Y en medio de esta situación, apareció Gremio. El elenco brasilero se movió rápido, logró convencer al director técnico y en las próximas hora se haría oficial su arribo al club de Porto Alegre. Por su parte, Vélez comenzó a moverse en el mercado para encontrar al reemplazante de Gustavo Quinteros. Sobre todo teniendo en cuenta el armado del plantel para competir en la Copa Libertadores, torneo que no disputaba desde la edición 2022. Además, tiene dos finales por delante: Supercopa Argentina ante Central Córdoba y Supercopa Internacional, ante Estudiantes de La Plata.

Hernán Crespo, uno de los apuntados por la CD del Fortín. (Foto: Archivo)

El Fortín tiene en carpeta a tres entrenadores, aunque el panorama no se presenta del todo claro en lo que respecta a los que están disponibles. Los primeros dos apuntados son Hernán Crespo y Gabriel Milito. El exentrenador del Atlético Mineiro, quien fue finalista de la Copa Libertadores, ya había sido buscado por la actual CD del Fortín, que intentó concretar su llegada después de la salida de Sebastián Méndez. En ese momento, el DT optó por rechazar la propuesta del Fortín y se trasladó al fútbol brasileño.

Por su parte, la contratación de Crespo es poco probable, ya que fue el propio entrenador quien afirmó que no volverá a dirigir en el fútbol argentino en el corto plazo. "Ahora no, principalmente porque el puesto de mis sueños está ocupado por el señor Marcelo Gallardo. Todos estamos contentos de que haya vuelto", comentó el ex DT de Banfield y Defensa y Justicia.

Sebastián Domínguez, otro técnico apuntado por Vélez. (Foto: Archivo)

Por último, el otro nombre que se mencionó en la dirigencia fue el de Sebastián Domínguez, actual entrenador de Tigre. Aunque aún no hubo contacto, se sabe que es una opción a considerar a futuro. Finalmente, Marcelo Bravo, quien estuvo al mando de la Reserva de Vélez durante 2024, también aparece como posible reemplazo pensando en el inicio de la pretemporada. Sin embargo, el contrato de Bravo vence el 31 de diciembre y desde la dirigencia ya le informaron que continuará en el club, aunque no necesariamente como DT de la Reserva.

En su paso por Vélez, Quinteros dirigió 51 partidos en el elenco de Liniers. De ellos ganó 28, empató 14 y perdió en los nueve restantes. En su llegada recibió a un equipo que había logrado la permanencia en la última fecha del 2023 y lo posicionó como el mejor de la tabla Anual en 2024, siendo protagonista de todos los torneos que jugó (fue campeón de la Liga Profesional y subcampeón de la Copa de la Liga y la Copa Argentina).