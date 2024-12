La sorpresiva gastada de Dibu Martínez a Montiel por cómo pateó su penal en la final del Mundial: "El arquero…”

Gonzalo Montiel dejó su nombre marcado a fuego en la retina y los corazones de todos los hinchas argentinos al patear y convertir el penal que le dio a la Selección argentina la victoria en la final del Mundial de Qatar 2022. Fue una revancha muy necesaria luego de la desafortunada mano en el área en los instantes finales del partido que le había permitido a Francia, desde los 12 pasos, empatar 3-3.

El 4 tuvo en sus pies la oportunidad de oro de redimirse de la mejor manera posible, y la aprovechó al 100%, dándole alegría a un país entero que volvió a gritar campeón del mundo después de 36 años. El pasado miércoles 18 de diciembre, en el segundo aniversario de la consagración, Cachete recordó aquella histórica definición junto a Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lautaro Martínez para el video conmemorativo de AFA Estudio.

El penal de Montiel en la final de Qatar 2022

Y así como vuelve locos a los rivales con toda su efusividad bajo los tres palos, el Dibu tampoco les deja tener paz a sus compañeros. En ese sentido, le jugó una pesada broma a Montiel: "Los pateás horrible los penales", exclamó, generando carcajadas en la sala. "Todos los arqueros se tiran para el otro lado, ¿cómo hacés?", continuó. "Van todas despacito...", agregó el lateral derecho.

El chiste de Dibu a Montiel por su penal en la final

En la misma sintonía, Lautaro, que hubiera pateado el quinto penal de ser necesario, se refirió la congoja que lo invadía a Cachete luego de su mano en el área y cómo afrontó su definición en la tanda: "Estabas llorando. A mí me decían: 'Fijate cómo está el Cache, fijate cómo está el Cache...", relató el Toro.

"Si no tenías esa revancha, capaz te ibas a acordar de ese penal por toda tu vida", aportó el Dibu Martínez. Y lejos de quedarse en el molde, el arquero redobló la apuesta con su peculiar sentido del humor: "Igual yo te re agradezco, pero qué mala leche que sos también: metiste el gol y no me viniste a abrazar...", le recriminó. "No sabía que hacer en ese momento", se excusó Montiel mientras se reía.