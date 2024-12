La divertida frase que tiró Gustavo Costas sobre la Navidad y el Rojo: "A Papá Noe es al único..."

El técnico de Racing Club, Gustavo Costas, reiteró su inquebrantable fanatismo por la Academia, incluso en detalles como no vestir prendas rojas debido a su asociación con el eterno rival, Independiente. Sin embargo, en diálogo con ESPN y en plena época navideña, hizo una excepción muy particular: "A Papá Noel es al único de rojo que lo dejo pasar, por los nenes, je", confesó entre risas.

Un cierre de año soñado con Racing

Costas concluye el 2024 con el pecho inflado de orgullo tras conquistar la Copa Sudamericana con un 3-1 sobre Cruzeiro en Asunción, un logro que cortó una racha de 36 años sin títulos internacionales. "Fue un sueño, algo hermoso", afirmó emocionado, destacando el compromiso de sus jugadores y la masiva movilización de hinchas que acompañaron al equipo en la final.

A pesar del triunfo, Costas no se siente ídolo: "No soy ídolo de Racing, soy hincha. Cuando me muera quiero que me recuerden como hincha". Este fanatismo también lo lleva a apoyar cualquier decisión que considere beneficiosa para el club, incluso cuando se plantearon dudas sobre su continuidad: "Si creían que otro era mejor para Racing, yo lo iba a entender".

Juanfer, Roger y los desafíos para 2025

Lejos de relajarse, el técnico de 61 años ya está enfocado en la planificación para 2025. "Suspendí las vacaciones porque no iba a estar con la cabeza descansando", reveló. Entre las prioridades están las situaciones de jugadores clave como Juan Fernando Quintero, quien podría emigrar al DIM, y Roger Martínez, cuyo futuro depende de cuestiones económicas.

También adelantó su intención de renovar el contrato de Adrián Martínez, goleador del equipo con 30 tantos en 2024, y valoró su entrega: "Se lo merece porque se mata por el equipo".

"UN PLANTEL QUE NOS SALIÓ DOS PESOS." Gustavo Costas analizó el mercado de pases de Racing.



uD83DuDCFA #SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/hVPLrj7vRW — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2024

El desafío de la Libertadores

Con el objetivo claro de pelear la Copa Libertadores el próximo año, Costas busca mantener la base del plantel a pesar del interés de otros clubes en sus figuras: "Es un orgullo que pregunten por tantos jugadores nuestros, pero queremos seguir creciendo".

Mientras tanto, Gustavo Costas cerrará el 2024 brindando con la Sudamericana en sus manos, una conquista que alimenta su sueño y el de todos los racinguistas de volver a gritar campeón en el máximo torneo continental.