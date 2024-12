La fuerte autocrítica de Tomás Marchiori por la forma en la que perdió Vélez: "Ellos salieron a jugar..."

Estudiantes de La Plata cerró el 2024 de manera ideal, conquistando el Trofeo de Campeones con una actuación contundente que quedará en la memoria de sus hinchas. El 3-0 sobre Vélez en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero coronó un año en el que el Pincha levantó dos títulos: Copa de la Liga y Trofeo de Campeones. Nada mal para el equipo dirigido por Sebastián Domínguez, que supo capear momentos complicados durante la Liga Profesional que justamente ganó Vélez.

Del otro lado de la vereda del Pincha, el que se mostró muy autocrítico y caliente fue Tomás Marchiori. El arquero de Vélez dejó en claro la frustración que siente no solo a nivel personal, sino también en lo colectivo. El arquero no ocultó su malestar ante los micrófonos y dejó frases contundentes por la manera en la que el equipo perdió la final.

"Perder una final 3 a 0, la verdad que en lo personal me duele muchísimo, así que estoy con mucha bronca", comenzó diciendo el ex arquero de Gimnasia de Mendoza. Desde su perspectiva, Vélez no estuvo a la altura de las circunstancias en una definición que terminó siendo un golpe duro para cerrar el año. "Ellos salieron a jugar una final y nosotros no. Lamentablemente nunca pudimos entrar en sintonía y lo pagamos caro", fue una de las declaraciones más resonantes de Marchiori.

"ELLOS SALIERON A JUGAR UNA FINAL Y NOSOTROS NO" uD83DuDD25



Marchiori, MUY CALIENTE luego de la derrota ante Estudiantes: "Me da mucha BRONCA, me duele haber perdido tres finales" ?#TrofeoDeCampeonesxTNTSports pic.twitter.com/EO41LEH7Nc — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 22, 2024

A pesar del durísimo traspié en Santiago del Estero, el arquero no perdió de vista el balance global de la temporada, destacando los logros del equipo: la clasificación a una copa internacional, el primer puesto en la tabla anual, un título y la llegada a dos finales adicionales, aunque con un sabor amargo por haber caído en tres de ellas (Copa de la Liga, Copa Argentina y el Trofeo de Campeones).

"El balance yo creo que es positivo. Te opacan estas tres finales que jugamos y las perdimos, pero el balance es positivo. Sé que es muy difícil llegar a finales, pero sinceramente me da mucha bronca porque yo quiero ganar. Y haber perdido 3 finales, la verdad que me duele muchísimo. Así que nada, a pesar de todo eso, yo creo que fue un año muy positivo", comentó el arquero de Vélez, una de las figuras del equipo de Gustavo Quinteros en este 2024.

El Fortín deberá trabajar para transformar esa bronca en motivación de cara a la próxima temporada, con el objetivo de seguir siendo protagonista y, sobre todo, afrontar las instancias más importantes con otra determinación y actitud. Sí, esa que con total sinceridad reclamó el mendocino Tomás Marchiori tras la lacerante derrota en Santiago del Estero.