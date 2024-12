La advertencia de Colapinto si Williams lo confirma como piloto de reserva: “En ese caso, voy a…”

La salida de Checo Pérez de Red Bull el pasado miércoles abrió una ventana de esperanza, pero finalmente esta posibilidad se vio frustrada por la confirmación de que Liam Lawson sería compañero de Max Verstappen para 2025. Lo mismo sucedió con las chances de acompañar a Yuki Tsunoda en AlphaTauri, pero el puesto será ocupado por Isack Hadjar, subcampeón en la Fórmula 2.

De esta manera, finalmente quedaron confirmados los 20 lugares de la parrilla de la Fórmula 1 y Franco Colapinto no está en ninguno de ellos. Esto generó un gran lamento por parte de los fanáticos, quienes se ilusionaban con continuar viendo al piloto argentino de 21 años tras su irrupción en la Máxima.

La declaración de Colapinto

En este contexto, en medio de la entrevista que brindó ante las cámaras de Urbana Play, contó: "No está mucho en nuestras manos. Es un tema de negociaciones y se tienen que dar las cosas, tienen que aparecer las firmas en el papel. Está todo muy duro y muy trabado en algunas partes. Es duro estar estresado por una decisión que no es tuya, para que se den las cosas que vos querés. No está bueno vivir con ese estrés. Veremos lo que pasa en el futuro".

Ahora, con las cartas sobre la mesa, todo indica que Colapinto será el piloto de reserva de Williams, escudería que le abrió las puertas de la Fórmula 1 durante las últimas nueve carreras del calendario de la Fórmula 1: "Si no corro, voy a ser el mejor piloto de reserva que va a haber".

"Entonces, seguramente voy a tener una posibilidad si pasa algo. Ojalá que pase y que pueda estar manejando. Es un deporte que nunca elegís cuando se da esa posibilidad. Hay que estar preparado y listo. Yo, de hecho, lo estuve este año", sentenció el argentino de 21 años.