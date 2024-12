La tajante sentencia de Miguel Borja sobre su futuro en River: "Espero que..."

Miguel Borja es uno de los goleadores de la Liga Profesional y el máximo artillero de River en todo el año: 31 goles en la suma de todas las competencias. Durante gran parte de 2024, el Colibrí fue una de las piezas clave del equipo de Núñez. Sin embargo, tras la llegada de Marcelo Gallardo al banco de los suplentes, el colombiano perdió terreno y pasó de ser la figura a ingresar desde el banco luego de la eliminación de la Libertadores ante Mineiro. Además, hace unas semanas, el CSKA de Moscú mostró interés para con los servicios del colombiano por lo que el futuro de Borja es una incógnita.

Sin embargo, el colombiano, quien está a gusto en River, pretende tener una charla con Gallardo para saber qué idea tiene el DT para 2025 antes de responder a una posible oferta del futbol ruso. En diálogo con ESPN F90, el Colibrí analizó su año en River: "Fue un año positivo, es un deporte colectivo y cuando las cosas no salen uno siente que falta algo. Pero cuando va bien en lo deportivo y no entran los goles, es una autocrítica interna. Cuando no ando bien lo reconozco. De ahí parte el éxito de uno, cuando tiene la valentía de reconocer que quizá no aportó al equipo. Me sentí cómodo en la primera parte del año, después de la Copa América el no ser campeón fue un golpe duro para mí y a veces influye, pero te hace crecer y competir", sentenció.

Borja habló sobre su futuro en River

Por otra parte, el exfutbolista de Atlético Nacional habló sobre su futuro en la institución millonaria y mostró sus ganas de seguir vistiendo los colores de River: "Sentí el apoyo del mundo River, le agradezco y espero seguir por mucho tiempo. Desde el primer día me hicieron sentir como en casa. El mundo River es diferente, es algo especial. Mi familia está a gusto en Argentina y me encanta que me ayuden a ser mejor cada día. En River he sido feliz, he tenido plenitud y espero que sea así por mucho tiempo".

Luego añadió: "Mi agente sabe lo que quiero, a él le explota el teléfono, yo estoy tranquilo. Si surgen opciones, toca sentar y reflexionar con la familia, pero hasta el momento no ha llegado nada para salir de River. Es mi casa, me siento a gusto. Si es la voluntad de Dios seguir por muchos años más, así va a ser. Si llega la opción de salir de River va a ser difícil. Hemos encontrado el lugar en el mundo en Buenos Aires", afirmó el Colibrí

Por último, Borja se refirió a las diferencias que hay entre Martín Demichelis y Gallardo: "Son diferentes. Con Martín (Demichelis), él me decía, 'no salgas del área, quedate allá' y el equipo me asistía. Marcelo (Gallardo) también me asiste, tuve situaciones contra Colo Colo y Boca, y me quedo tranquilo que pasamos y ganamos el superclásico. Tuve opciones como las tuve en el primer semestre, pero el equipo en el momento clave, en esos partidos previos a las semis, no nos encontramos como compañeros, alguno perdió confianza y un día fui claro y le dije a Marcelo 'no me siento con confianza y quiero que me ayudes'. Fueron días en los que tuve problemas personales y eso influye. A veces algunos no entienden que somos humanos y lo que te pasa influye en lo deportivo".

"A veces toca salir más, hacer una diagonal... Con Martín la prioridad era que jugara cerca del área y Marcelo les decía que había que llevarle la pelota al 9, presionar en la salida para que te quede ahí, Marcelo es más de presionar y ahogar el rival, si no rechazas te la quitamos. Y Marcelo quiere el tercero, el cuarto. Son esquemas diferentes y eso te ayuda a crecer. Los admiro a los dos. Lo que me pide Gallardo lo puedo hacer. El respeto que nos tenemos los dos quedó claro. Me exigió en el partido y nos dimos un abrazo. Es muy bonito", culminó.

Borja y las diferencias entre Gallardo y Demichelis