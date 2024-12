La sincera confesión de Franco Colapinto sobre su temporada en la Formula 1: "Me subieron un poco..."

Franco Colapinto, el piloto argentino que dio el salto a la Fórmula 1 en 2024, analizó su participación en nueve Grandes Premios. En diálogo con el programa "De acá en más" de Urbana Play, confesó que lo "subieron un poco crudo al auto" debido a la falta de preparación previa. A pesar de ello, destacó que superó las expectativas del equipo Williams, logrando puntos y actuaciones destacadas en su primera incursión en la máxima categoría del automovilismo.

Colapinto admitió que su debut fue un sueño cumplido, pero también un aprendizaje constante. "Empecé demasiado bien, entrando a Q3 y sumando puntos, pero al final del año las mejoras de otros equipos y los accidentes nos complicaron", explicó. Las dificultades técnicas, como correr con partes dañadas o antiguas, marcaron sus últimas competencias. "Tuve que correr con partes viejas y eso nos afectó. Es un deporte tan al detalle que perder aerodinámica porque está roto el piso es un poco frustrante, pero estoy feliz por la experiencia. Di lo mejor de mí. La F1 sabe del trabajo que hice. Me subieron un poco crudo al auto y la verdad es que hice mucho más de lo que el equipo esperaba”. Sin embargo, aseguró que se siente orgulloso del trabajo realizado y de haber corrido contra los mejores pilotos del mundo.

Sobre los riesgos del deporte, Colapinto afirmó que los accidentes no le preocupan tanto como el impacto en el equipo. "La gente lo ve de afuera y piensa que podés tener miedo, pero no influye mucho. El riesgo siempre está, estás expuesto, pero es lo que amamos y hacemos desde chiquito. La adrenalina nos absorbe, amamos el peligro. Es un deporte peligroso, pueden pasar cosas, pero no nos preocupa cuando vamos manejando. ", comentó al recordar un accidente que no lo detuvo. En su análisis, Franco destacó que cada experiencia, incluso las negativas, es parte del crecimiento en la Fórmula 1, como lo ocurrido en Brasil, donde enfrentó su primera carrera bajo lluvia.

Un referente para los argentinos

Colapinto expresó su alegría por haber inspirado a los fanáticos argentinos. "De chico no tenía un piloto de mi país para apoyar. Ahora que ellos me sigan y se levanten temprano para verme es algo que me emociona mucho", confesó. La conexión con sus seguidores y el impacto de su desempeño en la Fórmula 1 lo posicionaron como un referente en el automovilismo nacional, con un futuro que promete más capítulos destacados.

El presente y el futuro de Colapinto

De cara al 2025, Franco continuará como piloto de reserva en Williams, esperando una oportunidad para competir nuevamente. "Si no corro, voy a ser el mejor piloto de reserva que haya", aseguró con convicción. A pesar de no tener el lugar deseado en la parrilla del año próximo, confía en que las negociaciones puedan abrirle puertas en el futuro y por eso su gran desafía será mantener su preparación al máximo nivel.