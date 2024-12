Colapinto: la bomba del jefe de Red Bull tras el anuncio de Hadjar a Racing Bulls

La Fórmula 1 sigue siendo un escenario de constantes movimientos y sorpresas, y esta vez la noticia llega de la mano de Christian Horner, jefe del equipo Red Bull Racing. Tras semanas de especulación y confirmaciones, las alineaciones de pilotos para la temporada 2025 parecen estar cerradas. Sin embargo, una inesperada frase del británico pone sobre la mesa la posibilidad de un cambio que podría beneficiar al argentino Franco Colapinto.

Con los anuncios de Lawson y Hadjar, no quedan butacas disponibles en la Fórmula 1 para el 2025 (@F1).

En un contexto donde Red Bull ya anunció a Liam Lawson como el nuevo compañero de Max Verstappen y a Isack Hadjar junto a Yuki Tsunoda en Racing Bulls, Horner dejó entrever que la continuidad del japonés podría no estar garantizada más allá de 2025. “Somos muy conscientes de que si no somos capaces de ofrecer una oportunidad a Yuki este año, ¿tiene sentido mantenerlo? No puedes tener a un piloto en el equipo de apoyo durante cinco años”, señaló en diálogo con The Race.

Yuki Tsunoda iniciará su cuarta temporada como piloto del equipo satélite de Red Bull.

Estas declaraciones abren la puerta a un posible cambio en la estructura de Racing Bulls, especialmente considerando que el vínculo de Red Bull con Honda –uno de los principales promotores de Tsunoda– finalizará al término de 2025. En paralelo, el japonés ha manifestado públicamente su descontento tras ser relegado en la lucha por el asiento principal frente a Lawson.

Por otro lado, Franco Colapinto, piloto argentino que brilló en la Fórmula 3 y que ahora figura como reserva en Williams para la próxima temporada, sigue siendo una de las promesas más destacadas de su generación. Si bien su futuro inmediato parece estar atado al equipo británico, no descarta que surjan nuevas oportunidades: “Es un deporte donde todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Mis managers están trabajando, pero hay decisiones que no dependen de mí”, declaró recientemente en los Premios Olimpia.

Este viernes, Colapinto ganó el premio a la mejor maniobra del año de la Fórmula 1.

Colapinto, de 21 años, también aseguró en entrevistas recientes que está listo para cualquier eventualidad: “Si no corro, voy a ser el mejor piloto de reserva. Siempre hay que estar preparado para cuando llegue la oportunidad”.

La posibilidad de que Tsunoda deje Racing Bulls deja abiertas especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar. Si bien la Academia Red Bull tiene nombres como Pepe Martí, Oliver Goethe y el británico Arvid Lindblad como posibles candidatos, la experiencia y el rendimiento reciente de Colapinto podrían colocarlo como una opción interesante en caso de que Williams decida liberarlo.