La confesión íntima de Di María a 2 años de ganar el Mundial: “Tengo la Copa en el living y la…”

Aún se recuerda como si fuese ayer. Este miércoles, 18 de diciembre, se cumple el segundo aniversario de la coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Aquella jornada, que fue para el infarto, quedará en la memoria de los hinchas por la masterclass que el equipo de Lionel Scaloni brindó ante una Francia que contaba con Kylian Mbappé, que por suerte no pudo lograr el bicampeonato.

El doblete de Lionel Messi, el golazo de Ángel Di María y la histórica atajada del Dibu Mártinez son apenas algunos de los momentos que quedarán grabados a fuego en la memoria de los fanáticos. Pero quien mejor que uno de los protagonistas para repasar lo que fue la coronación en tierras qataríes.

El golazo de Di María a Francia

Justamente Angelito, quien se encuentra jugando en Benfica tras ponerle punto final a su ciclo en la Selección argentina, mirtó para atrás y repasó lo que fue la infartante definición. "La verdad, la primera imagen que me viene es cuando finalmente pude besar la Copa del Mundo, después de recibir la medalla".

"Fue el momento más deseado, el momento que... o la imagen que vi muchas veces de muchos otros jugadores a lo largo de la historia, y era nuestro el momento, esa sensación de decir hoy me tocó a mí, hoy lo pude lograr. Creo que eso es la primera imagen que se me viene a la cabeza y el sentimiento de haberlo logrado. Ya habíamos logrado la Copa América y la Finalíssima contra Italia, pero el sueño de conseguir la Copa del Mundo no tiene comparación con nada", sumó Di María en su charla con el diario deportivo Olé.

Di María tiene la Copa del Mundo en pleno living de su casa

Al ser consultado sobre si tiene en su casa algún objeto del Mundial de Qatar que vea todos los días, el rosarino contó: "Lo único que tengo en casa de Mundial es la Copa del Mundo y creo que eso ya es más que importante para tenerla en casa: es lo más hermoso que hay".

Para finalizar, Di María sentenció: "Es lo único que veo cada día, lo único que que veo y tengo frente a mis ojos todos los días y es una alegría enorme poder levantarme, mirar en el living y ver la Copa del Mundo ahí. Es algo que va a quedar para toda la vida y va a estar siempre ahí en mi casa y la voy a recordar. Así que es algo espectacular.