La revelación de Di María sobre la relación de Scaloni con su cuerpo técnico y el plantel: “Lo que armó es algo muy…”

Goles en finales de Copa América, Finalissima, Juegos Olímpicos y Mundial. Cuatro títulos y una medalla de oro. Sin dudas, Ángel Di María ya es uno de los mejores jugadores de la historia de la Selección argentina. El Fideo, que se retiró de la Albiceleste luego de lograr el bicampeonato de la Copa América, disfruta de sus últimas temporadas como futbolista profesional. Y mientras sigue desplegando su talento en el Benfica, el delantero habló en Dsports Radio con Marcelo Benedetto y -entre otras cosas- contó que está haciendo el curso de entrenador, aunque aún no decidió si será su profesión una vez que cuelgue los botines: "Lo estoy haciendo porque lleva sus años, uno lo quiere hacer bien. Después veré más adelante si en algún momento se me cruza por la cabeza querer ser entrenador. No sé si me gustaría o no, pero es lo más cercano que uno puede tener a ser jugador. Escuché muchos consejos del Kily González, Walter Samuel, Pablo Aimar, Lionel Scaloni y todo el mundo dice lo mismo. Cuando dejás sentís esa falta de adrenalina. Veré cuando lo mío termine", sentenció.

Siguiendo esa línea, el Fideo llenó de elogios al cuerpo técnico que comanda Lionel Scaloni: "Es un cuerpo técnico completo porque trabajan en lo que es táctico en defender, atacar. Tenés pelota parada con Walter (Samuel) y el Ratón (Ayala) y tenés los consejos de Pablo (Aimar) sobre cómo atacar. Tenés todo porque también fueron futbolistas y saben lo que le gusta o no al jugador, lo que le puede molestar o no, algún día libre, las concentraciones o las comidas… Tienen todo eso y para mí por eso es un cuerpo técnico completo".

Di María y su relación con Scaloni. (Foto: Archivo)

Luego se refirió a la relación que tiene Scaloni con su cuerpo técnico y con los futbolistas de la Albiceleste: "Al final uno no puede hablar ni de suerte, porque cuando ganás tanto no lo es. Ojalá que sigan siempre juntos, a veces alguno quiere seguir por su lado, pero mientras estén en la Selección las cosas van a seguir saliendo bien. Tienen buen ojo para ver jugadores porque muchos de los campeones del mundo no los conocían y armaron un grupo espectacular. Lo que armó Scaloni con el cuerpo técnico y el plantel es algo muy lindo. No solo son compañeros sino que hay una amistad”, afirmó Fideo.

Por otra parte, Di María habló sobre su relación con Lionel Messi, junto a quien ganó todos los títulos antes mencionados: "De Leo lo dije todo, fue lo mejor que me pasó en mi carrera como para otro habrá sido jugar con Diego. Es lo máximo, y tantos años encima, crear una amistad... el enano es fenomenal dentro y fuera de la cancha".

Para cerrar, añadió: "Tuve esa posibilidad y se lo dije después de mi último partido en PSG: 'Gracias por dejarme vivir todo esto con vos'. Cuando se fue de Barcelona, con Lean (Paredes) le dijimos que venga a jugar con nosotros. Nunca se pudo dar que yo vaya al Barcelona, pero yo lo único que quería era vivirlo con él. Tenerlo todos los días durante ese año era algo diferente. Era el broche de oro para mí".