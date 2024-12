Carlos Palacios y un mensaje que ilusiona a los hinchas de Boca: "Voy a..."

Desde hace varias semanas, el nombre de Carlos Palacios se hizo familiar para los hinchas de Boca. Entre su salida de Colo-Colo, su arribo a Buenos Aires, la revisión médica y sus primeras declaraciones, su llegada al Xeneize fue seguida minuto a minuto por los medios, dentro de un mercado de pases que promete ser agitado para Riquelme y el Consejo de Fútbol. El talentoso jugador chileno era valorado y buscado por el presidente boquense hace tiempo. Palacios brilló en el Cacique y es una de las grandes promesas del fútbol trasandino.

El exfutbolista de Colo-Colo estuvo presente el sábado en el empate entre el Xeneize e Independiente por la última jornada de la Liga Profesional y tras cumplir sus primeros días como jugador de Boca, Palacios dio una pequeña entrevista en el Canal de Boca y no ocultó su alegría por vestir los colores que soñó toda su vida: "Fue difícil, pasaron muchas cosas en el camino, pero ya estoy acá. Desde pequeño que era hincha de Boca, no lo quise decir en su momento, pero salieron las fotos, todos las vieron. Siempre me gustó Boca, siempre en Chile veía los partidos", sentenció.

Carlos Palacios es el primer refuerzo de Boca para 2025.

Luego añadió: "Muy feliz, muy contento de mi llegada. Me recibieron súper bien, muy buen trato. Se ve que es un grupo muy bueno, muy sano. Me lo han dicho otras personas que era un gran grupo. La calidad de jugadores que hay que no hace falta que lo diga. Estoy muy feliz de vestir esta camiseta, por fin se pudo lograr después de tanto tiempo. Con ganas de jugar acá, ansioso de poder entrar a la cancha, de sentir el cariño del hincha".

Por otra parte, el chileno se refirió al cariño que recibió por parte de los hinchas de Boca y quedó asombrado: "Quedamos sorprendidos con mi representante. Creo que el hincha de Boca me ha dado mucho cariño en estos pocos días. Ibamos conversando en el camino que era una locura lo que estábamos viiviendo".

Por último, Palacios le dejó un mensaje a la hinchada de Boca de cara al 2025: Le deseo al hincha una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo. Que el 2025 venga llena de cosas maravillosas para nosotros, que podamos conquistar muchos títulos. Personalemnte voy a dejar todo por esta camiseta, que eso no quede nunca en duda", concluyó.