La prelista de pilotos de la Fórmula 1 para 2025, con una sola butaca vacía: ¿hay lugar para Colapinto?

Sorpresa, noticia, motivo de esperanza. Lo cierto es que, mientras se desconoce con exactitud el futuro de Franco Colapinto y Argentina se ilusiona con seguir teniendo un representante en la Fórmula 1, se conoció una noticia que no estaba en los planes de nadie y que indefectiblemente despertó ilusión.

La FIA presentó el listado de los 20 pilotos que estarán en cada uno de los diez equipos del Gran Circo en la próxima temporada y una de las plazas apareció vacía. Fueron anunciados oficialmente los que se incorporan a la categoría, como Oliver Bearman en Haas, Gabriel Bortoleto en Sauber, Kimi Antonelli en Mercedes y Jack Doohan en Alpine.

La prelista de la FIA, con 19 pilotos confirmados. (Foto: FIA)

Pero en Racing Bulls (hoy, RB, pero pasará a llamarse así) se vio la gran sorpresa. En la lista de pilotos, se lee el nombre de Yuki Tsunoda, pero aparentemente no tiene confirmado a su compañero. No se incluyó el nombre de Liam Lawson, aunque el neozelandés viene de correr con la escudería y no hay indicios para creer que no seguirá en la Fórmula 1 en 2025.

La ausencia de Lawson generó especulaciones. Es un hecho que Red Bull considera rescindir el contrato de Sergio “Checo” Pérez y Lawson es quien mejor perfilado está para sucederlo, pero en el listado de la FIA Pérez y Max Verstappen aparecen como los pilotos confirmados por los de Milton Keynes. De ahí, lo curioso de su ausencia.

Christian Horner fue tajante en los últimos días y aseguró que Lawson y Tsunoda podrían ser los principales reemplazantes de Checo, pero con el neozelandés fuera de la lista ¿tendrá una chance Colapinto? Muchos creen que, si una butaca de RB se libera, quedará en manos del francés-argelino Isack Hadjar, que finalizó 2º en Fórmula 2 en esta temporada y es parte del equipo juvenil de Red Bull.