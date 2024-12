La contundente reacción de la Bombonera para despedir al equipo tras el pobre 0-0 ante el Rojo

El 2024 de Boca Juniors terminó de manera amarga. El equipo no logró conquistar ningún título en el año, algo que no sucedía desde 2016. A pesar de las expectativas, el conjunto de La Ribera no logró superar sus inconsistencias y cerró la temporada con un partido decepcionante ante Independiente, en La Bombonera. Esto desató el malestar de los hinchas, quienes expresaron su descontento a través de silbidos mientras el equipo se acercaba a la tribuna norte para despedirse. La situación fue tensa, y muchos de los presentes en el estadio no dudaron en manifestar su frustración por una campaña que dejó mucho que desear.

La jornada fue reflejo de una temporada que estuvo lejos de las expectativas. A lo largo del año, Boca vivió varios altibajos, con una eliminación temprana de la Copa Argentina y una campaña de Liga que no estuvo a la altura de lo que su hinchada esperaba. Ante este escenario, al ser consultado sobre los silbidos, Fernando Gago no dudó en afirmar: "Es una cuestión normal. El hincha quiere ganar", dijo, haciendo referencia al deseo de los fanáticos por ver a su equipo triunfar en cada competencia.

El contexto histórico también pesa. Desde la última vez que Boca terminó un año sin títulos, en 2016, la expectativa de sus hinchas ha sido siempre la de competir por todo. Sin embargo, este 2024 trajo consigo una realidad que pocos anticipaban, y la frustración se apoderó de la Bombonera. A pesar de los problemas internos y las expectativas fallidas, Boca aún tiene esperanza de clasificar a la fase preliminar de la Copa Libertadores, siempre y cuando Vélez o Talleres se coronaran campeones.

En cuanto a los detalles futbolísticos, uno de los pocos puntos positivos en la derrota fue el rendimiento de Milton Delgado, quien tuvo una actuación destacada. El joven jugador se mostró sólido y dejó una buena impresión, a pesar del resultado final. Su rendimiento ha sido bien recibido por el cuerpo técnico, y se espera que reciba más oportunidades en 2025, en lo que sería una renovación que Boca necesita para encarar el próximo año con otro enfoque.

El futuro inmediato de Boca parece depender de la capacidad de renovación y ajuste que el club logre durante el receso. La reconstrucción del equipo será clave para volver a ver un elenco xeneize que logre un funcionamiento futbolístico adecuado y sea protagonista en todos los frentes en los que compite.