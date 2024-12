La picante frase del DT de Huracán contra la prensa a horas de la definición: "Por Boca y River, ustedes tienen unas ganas bárbaras de..."

La definición de la Liga Profesional está a la vuelta de la esquina. Tres equipos, Vélez, Talleres de Córdoba y Huracán, pelean por alzar el título durante la jornada del domingo. El Fortín, que recibe al Globo luego de perder la final de la Copa Argentina, depende de sí mismo para dar la vuelta en el José Amalfitani.

En este contexto, y un puñado de horas para que la pelota comience a rodar en Liniers, quien enfrentó los micrófonos fue Frank Darío Kudelka. El director técnico del Quemero habló de todo ante los medios presentes en la práctica de su equipo. Como no podía ser de otra manera fue consultado sobre dos de los temas que han marcado agenta en los últimos días.

La respuesta de Kudelka

Al entrenador de Huracán le preguntaron por el morbo que hay en relación al mano a mano con Vélez, teniendo en cuenta lo ocurrido entre ambos equipos en la definición del torneo del 2009. Además, sobre la posibilidad de ser campeón y complicar el futuro tanto de Boca como River a nivel internacional de cara al 2025. Ante esto, y sabiendo que esto llegaría en cualquier momento, respondió: "A ver... te voy a desdoblar la respuesta".

Para comenzar, Kudelka expresó: "Primero, nosotros no estuvimos en ese momento. Sé lo que pasó porque vi el partido, pero no es una revancha para nosotros. Son dos cosas atemporales. En unas declaraciones el técnico de aquel momento, Ángel Cappa, dijo que una cosa no tapa la otra. Coincido plenamente con eso. Nosotros no tenemos ningún morbo. Nosotros queremos ganar el partido y esperar resultados para salir campeón".

Para finalizar, y con un tono irónico, Kudelka sentenció: "Con relación a Boca y River, ustedes tienen unas ganas de que Huracán no salga campeón... ustedes o algunos, tienen unas ganas bárbaras. Viven hablando de Boca y River. Nosotros queremos y pretendemos ganar. Después, como le vaya a los demás, problema de ellos".