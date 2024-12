El mea culpa de Colapinto sobre su accidente contra el muro en Las Vegas: “No fue adecuada la…”

Las últimas nueve carreras de la Fórmula 1 estuvieron marcadas por la presencia de Franco Colapinto. El argentino, que dijo presente en la Máxima de la mano de Williams, vivió una de las experiencias más importantes de su vida en lo que fue la recta final de una temporada que no olvidará nunca.

Su estadía en el Gran Circo fue de mayor a menor, lamentablemente. Luego de haber sumado puntos en de sus primeros Grandes Premios (Bakú y Austin), el oriundo de Pilar mermó su rendimiento y terminó con cuatro importantes accidentes, los cuales costaron millones de dólares para la escudería.

El accidente de Colapinto en Las Vegas

En las últimas horas, mientras espera por la definición de su futuro en la Fórmula 1 (Alpine ha mostrado interés para contratarlo de cara a la temporada 2025), Colapinto recordó su choque contra el muro de contención en el Gran Premio de Las Vegas y no dudó en hacer un mea culpa.

Cuando se encontraba con un buen tiempo y ritmo en el circuito estadounidense, el argentino quedó al borde de clasificar a la Q3 por su impacto contra el muro de contención antes de una curva. “Estaba en control, y estaba realmente empujando el límite en la clasificación", comenzó.

"Traté de poner un Williams en la Q3. Tal vez no éramos lo suficientemente rápidos, pero estaba realmente yendo por ello, y tal vez fue demasiado. Ya estaba haciendo un buen trabajo y no necesitaba correr esos riesgos. Quizá la gestión del riesgo no fue la adecuada. Pero está en mi naturaleza también tratar de maximizar cada momento que me subo al auto. Y fue lo que estaba buscando, tratando de poner el auto en la Q3, y no funcionó”, sentenció Colapinto sobre aquella jornada.