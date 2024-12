La polémica mención de De Felippe a Boca tras salir campeón con Central Córdoba: “Nos daba miedo”

El reloj marcaba apenas nueve minutos del complemento cuando un centro de Matias Godoy se metió en el ángulo superior derecho de Tomás Marchiori. Después de eso Central Córdoba se dedicó a defender el resultado y, haciéndolo de gran manera, logró coronarse campeón de la Copa Argentina.

El Ferroviario no solamente logró el primer título de su historia en la elite del fútbol argentino, sino que sacó boleto para disputar la tan anhelada Copa Libertadores durante la próxima temporada. Como consecuencia de su éxito, le arrebató a Boca poder disponer de uno de los cupos a través de la tabla Anual.

Ahora, como mucho, el equipo de Fernando Gago podrá aspirar a ocupar puestos de clasificación a la fase previa. Tras el partido, y en medio de las primeras celebraciones, quien fue consultado sobre esta situación fue Omar De Felippe. El DT de Central Córdoba sorprendió al asegurar que "tenían miedo".

La polémica declaración de De Feilippe

En su diálogo ante las cámaras de ESPN, en los pasillos del estadio de Unión de Santa Fe, expresó: "Sí, sí. Masomenos algo sabíamos y nos daba un poquito de miedo. Nos daba un poquito de miedo, menos mal que los pibes lo pudieron resolver. Así que estamos contentos por eso".

Con estas palabras De Felippe apuntó a que tanto él como todo Central Córdoba sentía que su equipo iba a ser perjudicado para que una derrota de su equipo favoreciera a Boca. El desarrollo del juego, por momentos, mostró todo lo contrario ya que su equipo contó con algunos jugadas polémicas que se definieron a su favor.

Yael Falcón Pérez, el árbitro del encuentro, no sancionó un penal para Vélez en el primer tiempo por mano de Lucas Abascia tras un tiro de Elías Gómez. Mientras que en el complemento no cobró una mano al borde del área de los santiagueños del arquero Luis Ingolotti, que además podría haberse ido expulsado por ocasión manifiesta de go. Por último, ya con el Ferroviario arriba en el marcador, solo amonestó a KEvin Vázquez en una patada a Agustín Bouzat, la cual era claramente para roja directa.