La fuerte queja del DT de Vélez a la AFA tras perder la final ante Central Córdoba: "Es impresentable, nos..."

Con la calentura de una nueva final perdida todavía a flor de piel, el entrenador de Vélez, Gustavo Quinteros, brindó una fuerte conferencia de prensa en la que se quejó de varios aspectos organizativos por parte de la AFA, las fechas de los partidos finales y también de los arbitrajes.

“La planificación perjudicó totalmente a Vélez y ojalá en el futuro no vuelva a suceder. Jugamos cuatro partidos en 11 días. Eso sí es impresentable… No es justo. No le debe volver a pasar a ningún equipo del fútbol argentino", comenzó diciendo Gustavo Quinteros en la conferencia de prensa después de la derrota de Vélez ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la final de la Copa Argentina.

Más adelante, el entrenador continuó con la queja sobre la situación: "Este partido se debería haber jugado después del domingo, porque lo más importante es la Liga Argentina. Nos meten una final entresemana y es una pena que el calendario te ponga en la situación de guardar a jugadores para que puedan rendir lo máximo. Esperemos que los jugadores puedan recuperarse físicamente. Están todos muy cansados”, advirtió.

Quinteros se quejó de la designación de árbitros como Fernando Echenique y Darío Herrera en el camino final de la temporada de Vélez. “No sé si lo designan otros clubes o qué…”, expresó. “Al árbitro Yael Falcón Pérez ya le dije en la cara lo que pienso”, afirmó.

A la hora de hablar propiamente del partido, Quinteros dijo que está en deuda con la gente de Vélez, que sufrió la segunda derrota en una final en 2024: la anterior había sido ante Estudiantes en la Copa de la Liga. “Fallamos situaciones de gol y eso nos costó la final con Central Córdoba, que no merecimos perder”, agregó.

Por último, Quinteros le agradeció a la gente y le pidió apoyo para el partido del domingo ante Huracán. “La gente va a ser lo de siempre. Cuando el cansancio nos afecte, que va a pasar, la gente nos va a llevar adelante”, concluyó el entrenador del Fortín, que el domingo próximo buscará que la tercera final (ante Huracán en el Amalfitani) sea la vencida para su equipo.