El análisis de Colapinto sobre su desempeño en la Fórmula 1 y los accidentes que tuvo: “Estoy muy..."

Tras nueve carreras en la Máxima, culminó la primera experiencia para Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1. Al principio, sorprendió a todos los espectadores y fanáticos sumando puntos en Bakú y Texas, mientras que quedó a las puertas de entrar en el top 10 en Monza y Singapur. Sin embargo, a medida que avanzaba el calendario su desempeño decayó y tuvo accidentes en los últimos cuatro Grandes Premios (Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi). En el GP de Interlagos, Colapinto tuvo un fin de semana para el olvido: chocó durante la Q1 el domingo por la mañana y, en la carrera, volvió a estrellarse en la subida hacia la recta principal mientras estaba el Safety Car en pista.

Por su parte, en el GP de Las Vegas, durante la Q2 Franco sufrió un fuerte choque que puso en duda su participación en la carrera por su estado de salud y los daños que sufrió su FW46. Finalmente, al día siguiente salió a la pista sin inconvenientes. A partir de estos accidentes, Colapinto analizó cuáles fueron sus errores y cómo los podría haber evitado: “Creo que Brasil fue muy difícil, con mucha lluvia. Los autos eran casi inmanejable para todos. Y alguien iba a chocar. Lo veo como mi primera experiencia en mojado. Mi primera experiencia con intermedios, todo era muy nuevo. El que me duele por dentro un poco más es la de Las Vegas”.

Colapinto y su experiencia en la F1 (Foto: Archivo)

Luego añadió: “Estaba en control, y estaba realmente empujando el límite en la clasificación. Estaba tratando de poner un Williams en la Q3. Tal vez no éramos lo suficientemente rápidos, pero estaba realmente, realmente, realmente yendo por ello, y tal vez fue demasiado. Ya estaba haciendo un buen trabajo y no necesitaba correr esos riesgos. Así que quizá la gestión del riesgo no fue la adecuada. Pero está en mi naturaleza también tratar de maximizar cada momento que me subo al auto".

Tras una temporada que tuvo altibajos, el pilarense realizó un análisis sobre su rendimiento en el Gran Circo y sentenció que esta breve experiencia fue un gran aprendizaje para su futuro como piloto: "No solía tener accidentes. Los primeros casi que fueron en F1. Pero es parte del proceso. Y creo que pasé por algunos momentos este año que fueron difíciles. Estuve tratando de maximizar el auto. Miro hacia atrás y veo momentos, por supuesto, donde podría haberlo hecho mejor, y veo momentos en los que hice un muy buen trabajo sin conocer el coche y maximizando la oportunidad", sentenció el piloto argentino.

El futuro de Colapinto en la Fórmula 1 es una incógnita. En las últimas semanas sonó para Red Bull, Alpine y Sauber, aunque por cuestiones de tiempos y contratos no tiene asegurado un lugar en la próxima temporada. De todas formas, es consciente de su gran desempeño y comprende que su experiencia en la Fórmula 1 le servirá muchísimo para su futuro: "Es parte del proceso, parte de la experiencia, y creo que estoy muy contento con lo que hice en estas nueve carreras. El panorama general es realmente bueno cuando lo mirás. Y sí, un sueño hecho realidad desde el principio", concluyó.