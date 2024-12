La picante frase del arquero de la Reserva de River ¿contra Demichelis?: "No me dejaban..."

La Reserva de River volvió a consagrarse campeón luego de 10 años. El equipo de Marcelo Escudero se impuso en la final ante San Lorenzo por 2-1 y levantó el trofeo de la Copa Proyección. Una de las grandes figuras de la noche en Vicente López fue Lucas Lavagnino. El arquero de River tuvo una actuación monumental bajo los tres palos, ya que además de atajarle un penal a Simón Pérez cuando el partido iba 0-0, sobre el cierre del partido atajó una pelota muy difícil que pudo ser el empate del Ciclón. Tras el pitazo final, el joven de 20 años dialogó con TNT Sports y en medio de tanta felicidad y emoción se desahogó por la situación que vivió cuando Martín Demichelis era el entrenador de River.

“Es una locura, algo que tenía por cumplir porque era un objetivo que me puse a principio de año. Se lo tengo que dedicar a mi familia que me acompañó en un momento en el que yo no podía jugar, no me dejaban jugar. Me habían sacado las oportunidades que podía demostrar en los partidos de Reserva y ellos estuvieron acompañándome porque fueron meses largos y duros", sentenció Lavagnino, sin aclarar a quién hacía referencia al decir que no le permitían mostrarse en la Tercera.

El descargo de Lucas Lavagnino contra Martín Demichelis

Sus palabras parecieron estar dirigidas al cuerpo técnico que acompañaba a Demichelis, dado que Lavagnino quedó relegado por detrás de Armani y Ezequiel Centurión (hoy en Independiente Rivadavia). Además, durante el primer semestre se tomó la decisión de que Santiago Beltrán sea el arquero de la Reserva, mientras que Lucas fue suplente y sumó pocos minutos (atajó cuatro partidos) a pesar de haber ido a la pretemporada en Estados Unidos. A mediados de septiembre, tras la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda que sufrió Beltrán, Lavagnino tuvo su oportunidad y se adueñó del arco de la Reserva del Millonario. "Me entrenaba para mí", fue la frase que lanzó el arquero.

Tras el palito, Lavagnino habló sobre su notable actuación y el penal que le tapó al delantero de San Lorenzo sobre el final del primer tiempo: "No pensé. Fui decidido ahí. Me habían pasado los penales y al #7 (Ladstatter) me lo habían marcado para abrir, pero cuándo la agarré el nueve dije: '¿Acá qué hago?'. Fui decidido a ese lado", explicó.

Lavagnino habló sobre el penal que le atajó a Simón Pérez (Foto: Archivo)

Tras consagrarse campeón, la Reserva de River tiene la posibilidad de sumar otro título antes del brindis de fin año. Se enfrentará ante Vélez por el Trofeo de Campeones, y Lavagnino palpitó el duelo ante el Fortín: "Se vienen unos días para disfrutar, pero obviamente sabemos que podemos ser unos supercampeones".