La honestidad brutal de Colapinto sobre el choque que lo hizo abandonar en Qatar: "Es una mala racha y hay que..."

Franco Colapinto abandonó en el Gran Premio de Qatar pero no tiene ninguna responsabilidad. El piloto argentino sufrió por una desafortunada e imprudente maniobra de Nico Hülkenberg, quien chocó a Esteban Ocon y el francés al nacido en Pilar. Los dos últimos sufrieron roturas en el auto y tuvieron que abandonar la carrera.

Ya en el paddock, frustrado por el abandono y después de haber visto la carrera completa, Colapinto salió a dar declaraciones sobre el accidente y contó sus primeras sensaciones.

Colapinto tras el choque que lo dejó fuera de la competencia

"No tengo muchas palabras para explicar la situación en el momento. La verdad, fue un día muy complicado otra vez. Me dio bronca porque estuve viendo la carrera, fue muy divertida y pasaron muchas cosas. Hubo posibilidades de sumar puntos. Me voy con bronca pero bueno, son carreras. Son cosas que pasan, es una mala racha y hay que pasarla como en cualquier deporte. Ya van a venir las buenas", expresó.

Sobre cómo vio el impacto de Ocon, se sinceró: "Me chocó fuerte la verdad. Traté de irme a la izquierda. Pero no me podía soltar de él (Ocon). Estaba bastante enganchado. Bastante daño, hay que ver qué se rompió. Una lástima".

Para concluir, Colapinto agregó sobre el momento del impacto: "Ni me enteré. Me llevaron puesto. Un auto de adentro nos llevó puesto a los dos. Mucha mala suerte, es una racha muy mala. Esperemos dar vuelta la página y cerrar bien el año que para mí va a ser motivacionalmente un poquito más importante".