Franco Colapinto mostró su pasatiempo previo a Las Vegas y posteó una desopilante selfie: "Me encontré un..."

Pasado el mal trago del Gran Premio de Brasil en el que abandonó tras accidentarse en la vuelta 32, ahora Franco Colapinto ya está mentalizado en lo que será su próxima participación en la Fórmula 1, el Gran Premio de Las Vegas en Estados Unidos. Sin embargo, no todo es entrenamiento y también hay espacio para el ocio.

Uno de los pasatiempos de Colapinto es el ciclismo y ya lo ha mostrado en sus redes sociales con anterioridad. Este sábado reapareció en las redes sociales para mostrarse nuevamente con la indumentaria correspondiente y una selfie muy particular: con una cabra.

Colapinto andando en bicicleta

"Me encontré un GOAT y nos hicimos una selfie :)”, posteó Colapinto en su cuenta oficial en la red social Instagram. Goat es la traducción literal de cabra en inglés pero a la vez son las siglas de Greatest Off All Times, lo que se traduce como "el mejor de todos los tiempos", un concepto que se suele utilizar para resaltar las carreras de algunos deportistas en específico.

La graciosa selfie de Franco Colapinto junto a una cabra. (Foto: @francolapinto)

A la simpática foto, Colapinto la acompañó de otra en la que se lo muestra alimentando al animal con leche y otro dos videos suyos andando en bicicleta. En uno de ellos a gran velocidad por una pendiente. Es claro que no le teme a la misma.

La bicicleta, el hobby

Mientras tanto, el argentino de 21 años nacido en Pilar se prepara para disputar, entre el 21 y el 24 de noviembre, el Gran Premio de Las Vegas. Será su séptima carrera en la Fórmula 1 y la última de la gira americana, previo al cierre de la temporada en Oriente, en Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Mientras tanto, su futuro en la categoría con un asiento ya oficial está transitando días cruciales de negociación, con la escudería Williams como protagonista principal y Red Bull junto a Alpine como secundarias.