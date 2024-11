La confesión íntima de Scaloni sobre los días que casi renuncia a la Selección: “Se me venían miedos que antes no tenía”

El pasado 21 de noviembre, hace casi ya un año, la Selección argentina logró una histórica victoria ante su par de Brasil en el estadio Maracaná. Tras el partido, en lo que era una jornada de euforia pura tras el luego del gol de Nicolás Otamendi, Lionel Scaloni puso en duda su continuidad.

Como era de esperarse, en aquel momento la incertidumbre se adueñó de los hinchas, quienes sufrían a la hora de imaginar una posible salida del oriundo de Pujato. "Se me venían miedos que antes que no tenía", aseguró en su charla con Alejandro Fantino en Neura Media.

La revelación de Scaloni

"Sentía que no estaba al 100%, no estaba cómodo, necesitaba una reflexión. Había sido muy pesado lo que había pasado. Yo lo hablo con mi esposa, lo hablé con Aimar, te ponés a pensar que logramos algo impensado, la gente te pide más. Pararse a pensar, no te ayuda", sumó el DT de la Selección argentina.

Sobre la declaración que explotó en el Maracaná, sentenció: "La respuesta de la gente que me rodea, yo cuando siento algo lo hablo. Estuve cerca de irme, no estaba bien. Yo dije lo que sentía, que me tome el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido", añadió Scaloni.