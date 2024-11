Battaglia criticó con dureza a Gago por sus reglas al llegar a Boca: “Me parece demasiado que…”

Boca Juniors se prepara para recibir esta noche a Godoy Cruz, un duelo clave en la lucha para entrar en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2025. Si bien Fernando Gago llegó hace menos de un mes en un contexto complicado de antemano y contaba con un pequeño margen para adaptar al equipo a su trabajo, los malos resultados iniciales, la posición en la tabla anual y los pocos partidos que quedan antes de finalizar el año hacen que ya los hinchas empiecen a exigir triunfos sin ningún atenuante.

El hecho de haber sido un jugador con tantos años en el club, tan identificado y laureado, no le dan mayor inmunidad ante las críticas. Eso no salvó ni siquiera en su momento a Sebastián Battaglia, el futbolista que más títulos ganó en la historia del Xeneize con un total de 17 (entre los que se destacan 7 campeonatos de Primera División, 4 Copas Libertadores y 2 Intercontinentales). Incluso habiendo agarrado la dirección técnica también en un marco complicado y con dos campeonatos obtenidos en su haber, terminó yéndose por la puerta de atrás.

Battaglia y Gago durante sus etapas como jugadores de Boca. (Foto: archivo)

Conocedor como pocos de lo que es el mundo Boca, tanto con los cortos como con el saco de entrenador, este martes habló sobre el nuevo cargo que está ocupando Pintita, y no pudo evitar marcar una clara diferencia de criterios profesionales: "Yo tengo mis dudas. Está bien que el técnico tenga esas reglas, pero no es una buena propaganda para una institución. Entiendo que los jugadores tienen que estar en forma, pero me parece demasiado bajar seis kilos en tan poco tiempo", apuntó en diálogo con Radio Splendid.

Esto refiere a la famosa balanza que impuso el flamante DT cuando arribó a la Ribera y al impactante cambio físico que hicieron algunos futbolistas en apenas unas semanas, como Frank Fabra. "No debería ser algo institucional esa regla. No está bueno para el jugador ni para el entrenador que acaba de irse (Diego Martínez). Es llamativo que sea algo institucional", redondeó la crítica.

Battaglia en Boca dirigió entre 2021 y 2022 unos 57 partidos, de los que ganó 29, empató 17 y perdió 11, y sumó dos títulos a las vitrinas de Brandsen 805: una Copa Argentina y una Copa de la Liga. Como jugador, compartió equipo con Gago entre 2005 y 2006, años en los que ganaron dos títulos de Primera División, una Copa Sudamericana y dos Recopas, todas bajo las ordenes de Alfio "Coco" Basile.