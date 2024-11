El duro mensaje de Gago a los jugadores de Boca tras la caída ante Lanús: “Hay que hacer una muy…”

Fernando Gago no consigue aún asentarse en su puesto desde su llegada a Boca Juniors algunas semanas atrás. En cuatro partidos dirigidos hasta ahora no consiguió ganar en los 90 minutos y acumula dos empates (uno de ellos por Copa Argentina, que luego vencería en penales) y dos derrotas. La más reciente fue la de este domingo por la noche ante Lanús, contra el que cayó 1-0 en la Fortaleza con gol de Toto Salvio, quien cumplió con la famosa ley del ex.

Los resultados no son lo único adverso para Pintita, ya que tampoco está logrando demostrar aspectos positivos desde el lado futbolístico. De hecho, la de la caída ante el Granate fue una de las actuaciones más flojas del equipo en lo que va el año. Todo esto hace que, a falta de apenas un puñado de partidos, no haya garantías para ilusionarse mucho con la clasificación a la Copa Libertadores 2025, e incluso comienza a peligrar la posibilidad de jugar siquiera la Sudamericana.

La autocrítica de Gago tras la derrota de Boca ante Lanús

Tras este nuevo traspié, el entrenador fue muy contundente al referirse el compromiso que deberán afrontar tanto él como los jugadores: "Tenemos que ser un equipo que domine en todas la situaciones, durante los 90 minutos. Tenemos que trabajar y hay que hacer una autocrítica muy grande puertas adentro. A partir de ahí, hay que empezar a crear lo que queremos hacer", apuntó en conferencia de prensa.

"La única forma que conozco para lograr un resultado es trabajando. Tenemos un partido dentro de muy poco tiempo, tratar de recuperar y tratar de entender que la situación no es buena. Lo sabemos y nos tenemos que hacer responsables todos, a partir de eso empezar a construir lo que queremos realmente", respondió a continuación cuando le preguntaron cómo planifica mejorar el rendimiento de Boca de cara al final de la temporada.

Además, hizo un análisis de lo que fue el duelo ante Lanús y de cómo se produjo esta nueva derrota: "Creo que el primer tiempo fue el partido que quisimos jugar, nos faltó un poco más de profundidad para encontrar las situaciones de ataque. Así y todo, tuvimos el lugar donde buscábamos atacar, nos faltó el pase final y esa decisión de atacar. El segundo no me gustó nada el equipo, no se hizo nada de lo que habíamos planeado", sentenció Gago al respecto.