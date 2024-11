La lapidaria advertencia de Gallardo sobre qué le falta a River para conformarlo: “Empezar el…”

River Plate consiguió este viernes un muy importante triunfo en condición de visitante, 2-1 ante Estudiantes de La Plata. Si bien pelear por el campeonato de la Liga Profesional resulta ya algo prácticamente imposible, por más que aún tenga chances matemáticas (con 39 puntos, quedó a 6 de Vélez, puntero con 45, a falta de 3 fechas), haber podido sumar de a tres fue vital en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2025, ya que quedó 2° en la tabla anual (podría perder igualmente el lugar si Racing vence este sábado a Rosario Central).

De todos modos, más allá del buen resultado, el equipo volvió a preocupar por el rendimiento. Tras un comienzo feroz con dos goles en los primeros 10 minutos, obras de Facundo Colidio y Maxi Meza, y un correcto primer tiempo, terminó sufriendo atrozmente el segundo. De hecho, la figura del partido terminó siendo Franco Armani, que tuvo muchísimas atajadas clave, incluido un penal a Guido Carrillo pocos minutos después de que el mismo delantero hubiera descontado, evitando de este modo el empate del Pincha.

La advertencia de Gallardo sobre lo que le falta a River

Si bien en esta oportunidad lograron quedarse con los tres puntos, flojos funcionamientos como el de anoche le terminaron costando muy caro al Millonario a lo largo de este 2024, el cual, salvo un inesperado milagro, Núñez finalizará con las manos vacías. En ese sentido, Marcelo Gallardo fue consultado acerca de qué cree que le falta al equipo para terminar de consolidarse y conformarlo de una vez por todas, a lo cual el DT respondió con una contundente sentencia: "Empezar el año".

"Cuando termine, recién a partir de 2025 me voy a sentir pleno con la posibilidad de trabajar como a mí me gusta, con la mentalidad que yo quiero que imponen siempre los equipos con los que he trabajado y con mejor caudal futbolístico. Pero estamos a final de año...", explicó el Muñeco, dando a entender que River necesita renovarse a sí mismo y en los tiempos adecuados para volver a ser el candidato a ganar todo, como lo indica su historia, plantel y presupuesto.

Finalmente, hizo una última advertencia al respecto: "Tenemos que llegar como podemos, con los jugadores que tenemos. Tuvimos muchas bajas y voy a estar conforme con empezar un año como creo que vamos a empezar con ilusiones renovadas y otra energía, diferente a la que hay hoy. Hay que mirar hacia adelante con optimismo, y soy optimista si visualizo lo que viene. Para eso necesito terminar el año de la mejor manera y empezar el que viene completamente diferente", concluyó Gallardo.