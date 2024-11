El sorpresivo palazo de Gallardo a la Conmebol y la dirigencia de River: “Es un montón que te escondan el…”

River Plate logró una importante victoria este viernes por la noche como visitante ante Estudiantes de La Plata en el marco de la fecha 25 de la Liga Profesional. Lo dejó a un paso de la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Lo disputó en el estadio Estadio Jorge Luis Hirschi, mientras que en su propia cancha, el Monumental, todos los preparativos para recibir la gran final de la actual edición de la Copa Libertadores llegaron a su fin. Este sábado desde las 17. Atlético Mineiro y Botafogo definirán un nuevo campeón continental y la Conmebol se apropió del Monumental días antes para preparar al estadio, no sin polémicas.

La queja de Gallardo y el reto a la dirigencia

Muchos hinchas se venían quejando porque en los ingresos le retiraron el nombre "Club Atlético River Plate" por una cartelería que reza "Conmebol Libertadores Buenos Aires Final 2024". La polémica más grande fue que en el ingreso a la Centenaria Baja retiraron el escudo de River que está encima de la puerta, dejando el marco de la insignia millonaria (con la forma) completamente en negro.

Tras la victoria de River, el entrenador Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en la que se mostró primero reflexivo sobre la supuesta imposibilidad de realizar quejas y luego absolutamente molesto con estas decisiones de la Conmebol.

La Conmebol retiró el escudo de River. (Foto: usuario @Nahun02M en Twitter)

"Conmebol tiene sus cosas. Algunas no las comparto y otras sí. Vos me pedís una opinión y yo te la doy, no le saco el trasero a la jeringa. Cuando decís una opinión te advierten porque te pueden pasar factura. Y así vivimos en el fútbol argentino y sudamericano. Nadie dice nada y todo sigue como si nada. A esta altura de mi vida quiero ser sincero con mi opinión aunque mucha gente no esté de acuerdo. Ya que te escondan el escudo es un montón. Por algo lo habrán hecho", sentenció, sobre el organismo madre del fútbol sudamericano.

Para cerrar e inmediatamente después, los dichos de Marcelo Gallardo se pueden leer como una fuerte crítica contra la propia dirigencia de River, por las modificaciones que habilitaron en el estadio, de las que los hinchas tanto se quejan. "Nosotros a nivel interno tendremos que revisar algunas cosas sobre por qué accedimos a eso, pero bueno".