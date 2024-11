Con una baja importante, Gago confirmó a los 23 convocados de Boca para recibir a Gimnasia

Con la dura caída del miércoles 4-3 ante Vélez en semifinales de Copa Argentina, Boca Juniors dejó ir su última chance de sumar un título en un 2024 para el olvido. Para colmo, su participación en la Copa Libertadores aún no está asegurada y necesita obtener buenos resultados en los tres partidos que le quedan para cerrar el año en zona de clasificación en la tabla anual.

El primer compromiso será este domingo en condición de local ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por la fecha 25 de la Liga Profesional. Luego le quedarán los duelos contra Newell's en Rosario y contra Independiente en La Boca, pero los focos están puestos ahora únicamente en el del Lobo en la Bombonera, para el cual Fernando Gago ya definió a los 23 convocados.

Los convocados en Boca para recibir a Gimnasia en la Bombonera.

Este sábado se publicó la lista, en la que sorprende, por ejemplo, la inclusión de Luis Advíncula, muy apuntado luego de su irresponsable expulsión ante el Fortín. Tampoco figuran nombres como Gary Medel (suspendido por acumulación de amarillas) o Jabes Saralegui. Sin embargo, se destaca la ausencia de una de las principales figuras del plantel entre los concentrados: Miguel Merentiel.

Merentiel no podrá ser tenido en cuenta. (Foto: Boca Juniors)

Si bien hace algunas fechas que el uruguayo no juega por lesión, el haber sido llamado para viajar a Córdoba por Copa Argentina hizo especular con su pronto regreso a las canchas, por más que no ingresara. Sin embargo, Gago decidió no convocarlo para enfrentar a Gimnasia, priorizando que tenga más tiempo para una mejor y completa recuperación.

La lista completa de Boca la componen los arqueros Sergio Romero y Leandro Brey; los defensores Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Luis Advíncula, Juan Barinaga, Marcelo Saracchi, Lautaro Blanco y Frank Fabra; los mediocampistas Pol Fernández, Ignacio Miramón, Milton Delgado, Juan Ramírez, Agustín Martegani y Tomás Belmonte; y los delanteros Kevin Zenón, Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Brian Aguirre, Edinson Cavani y Milton Giménez.