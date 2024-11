La picante frase del DT de Aldosivi tras ser campeón:

Andrés Yllana fue uno de los tantos protagonistas que enfrentó los micrófonos luego de haber logrado el objetivo. En el Gigante de Arroyito, casa de Rosario Central, Aldosivi venció 2-0 a San Martín de Tucumán y se coronó como el flamante campeón de la Primera Nacional 2024.

Tras las primeras celebraciones, el DT del Tiburón habló con TyC Sports: "Dejame felicitar a un montón de entrenadores del ascenso. Hay muchas veces llegan a Primera entrenadores con nombre de jugador y no con el trabajo de un montón de entrenadores del ascenso que han hecho que la categoría tenga la emoción que tuvo este año".

La picante frase del DT de Aldosivi tras el título

"Mañana me levanto para ver que otro desafío tenemos por delante. Intentaré aprender a disfrutar porque me cuesta pero siempre hay que prepararse para lo que pueda llegar a venir", expresó a la hora de graficar la manera en la que vive el fútbol, incluso luego de haber logrado el objetivo.

Al momento de agradecer, Yllana no quiso olvidarse de ninguno de los que acompañaron a Aldosivi a lo largo de la temporada: "A mi familia que siempre me apoya, a todos los jugadores que sin ellos esto no es posible. A todos los empleados del club, a toda la gente de la República del Puerto".

Para finalizar, se tomó el tiempo de recordar a aquellos que esperaban que al Tiburón le fuera mal: "Como dije en un principio, los que estaban esperando que nos vaya mal, deben haber muerto después de tanto veneno que comieron. Chau".