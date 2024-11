Russo habló de los silbidos del hincha de San Lorenzo y lanzó una advertencia a sus jugadores: "Hay que saber..."

San Lorenzo tiene poco por qué jugar pero mucho en juego. Que se entienda: el equipo de Miguel Ángel Russo quedó muy lejos de la pelea por el ingreso a una copa internacional, pero a pesar de la eliminación de los descensos tampoco compite con la presión de sumar en esa tabla. Solo tiene que ganar, pero sobre todo convencer a una hinchada que se muestra exigente, incrédula y tensa.

Sobre todo al ritmo de los malos resultados del equipo, que había remontado pero ahora ya suma su segunda derrota consecutiva tras perder ante Racing y con la caída de este viernes por 2 a 0 ante Belgrano de Córdoba en un Nuevo Gasómetro caliente.

Los hinchas comenzaron a reclamar actitud tras le gol de Uvita Fernández a los 29 minutos, a través de los tradicionales cantos y el "movete movete". La situación siguió con el gol de Franco Jara a los 82 minutos y ya no se detuvo, menos tras la expulsión de Nahuel Bustos, quien se fue abucheado. Cuando los jugadores se retiraron del campo de juego, hubo una silbatina casi generalizada.

Ruso en conferencia de prensa.

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Russo fue consultado sobre este clima de los hinchas de San Lorenzo y no le esquivó a la pregunta. "El hincha se expresa. Es común y normal, no les gusta perder. Hay que hablar con los jugadores, no hay que caerse. Hemos competidores con equipos importantes y le hemos jugado de igual a igual. Tenemos que mejorar. Debemos achicar el margen de error, los últimos dos partidos los perdimos por errores nuestros", contó.

Luego, Russo retomó el concepto de la necesidad de hablar con los integrantes del plantel al momento de explicar la necesidad de empezar a sumar como local. En medio de la declaración, aprovechó para lanzarles una advertencia con respecto a los silbidos de la gente de San Lorenzo. "Tenemos que revertir. Los equipos que ganan de local, marcan la diferencia. Cometimos errores simples. Hay que saber cómo es la presión de la gente y hay que saberlo llevar. La localía es importante para una buena campaña", sentenció.