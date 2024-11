A río revuelto, ¿ganancia de Colapinto?: la desafiante frase de Tsunoda sobre Checo Pérez que enciende Red Bull

Red Bull, arde. Es que Yuki Tsunoda viene reclamando una oportunidad en el equipo principal de la bebida energética y nuevamente realizó declaraciones que hacen mucho ruido puertas adentro ya que, en cierto modo, apunta al flojo rendimiento del mexicano Sergio Pérez quien este viernes tuvo otra deslucida actuación en el sprint shootout del GP de Qatar.

“Estoy listo para luchar contra ese monstruo (Verstappen). Si supiera qué hacer para subir a Red Bull, lo haría justo al terminar esta entrevista. Sabemos que son cosas que no controlo, lo único que sí puedo controlar es mi rendimiento, como he demostrado hasta ahora en el año. Confío en mí mismo y he demostrado que mis resultados son lo más consistentes posible”, expresó.

Checo tuvo otro mal día y su futuro es incierto.

El japonés, de 24 años, llegó a la escudería en 2021 y mantuvo su lugar en el satélite pese a competir con nombres fuertes como el de Pierre Gasly, Nyck de Vries y Daniel Ricciardo: “Supongo que a lo largo de los años creo que estoy mostrando bastante bien. Depende de ellos. No hay muchas razones para explicar por qué no quieren ponerme en el Red Bull”.

“Incluso si dicen ‘Yuki está en el mix’, no sé si es verdad o no para ser honesto. Espero estar... Y si no, no sé qué más debería hacer que esto. Estoy seguro de que si estoy en el asiento puedo luchar por un Campeonato de Constructores. Ellos deciden lo que quieren. Históricamente, es bastante natural que si un piloto de nuestro equipo supera al otro piloto constantemente en los últimos años sea ascendido, es algo natural. Tal vez algo cambió”, agregó en diálogo con el sitio Planet F1.

Por último, lanzó otro dardo: “No tiene sentido para mí que no haya estado en la mezcla hasta ahora. No puedo encontrar muchas razones por las que no están hablando mucho de mí hasta ahora. Sólo tengo que obligarlos con mis resultados o mi rendimiento, pero creo que las dos próximas carreras son más importantes para estar en la conversación sobre esos asientos”.

Esta especie de "guerra" interna se da ante los rumores de que Checo Pérez podría dejar el equipo por su bajo rendimiento. Tsunoda, por el momento, se mantiene firme en el RB y espera saber quién será su próximo compañero. Franco Colapinto aparece como una de las opciones y muchos lo dan como algo hecho.