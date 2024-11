A horas de las final de la Copa, Deyverson reveló cómo nació su amor por Boca: “A los brasileños nos enamora cómo…”

La final de la Copa Libertadores de América está a la vuelta de la esquina. Este sábado por la tarde, Atlético Mineiro y Botafogo estarán frente a frente en el estadio Monumental de River. Y en las horas previas al gran duelo entre brasileños, Deyverson -actual atacante del Galo- compartió una entrevista con ESPN en la que volvió a profesar su admiración por Boca Juniors.

El delantero brasileño explicó qué lo llevó a enamorarse del conjunto azul y oro: “Por la historia, por lo que Boca hizo en el mundo del fútbol y los ídolos que tiene. Me gusta mucho por Diego Maradona, también por Edinson Cavani y por Juan Román Riquelme. Jugué contra Boca y de niño miraba sus partidos. Su cancha, su afición, su estadio histórico: esas cosas me enamoraron del club”, expresó el jugador de 33 años.

Deyverson también resaltó la pasión inigualable de los hinchas xeneizes: "A nosotros los brasileños nos enamora cómo cantan. No importa si están bien o mal, ganen o pierdan, ellos siempre cantan. Es increíble". También habló sobre los rumores que circularon sobre una posible llegada del futbolista de 33 años al elenco azul y oro. "No me llamaron, pero los hinchas me enviaron muchos mensajes. Milito me llamó primero y me encanta la forma que habló conmigo, la forma que me trató el club a mí y a mi familia, entonces también yo me enamoré de Atlético", concluyó.

En caso de ganar esta Copa Libertadores, será la segunda en la carrera del delantero brasileño. En 2021 fue campeón con Palmeiras. En aquella oportunidad, Deyverson ingresó en la final desde el banco de suplentes y en el tiempo suplementario convirtió el gol de la victoria de su equipo ante Flamengo.

El delantero del Galo resultó una verdadera pesadilla para la defensa de River en la semifinal. Foto: Archivo.

El reciente show de Deyverson ante River

Deyverson fue el gran protagonista y dio que hablar en la serie entre entre Atlético Mineiro y River Plate, por las semis de la Copa Libertadores. El delantero, que ya había sido figura en la ida con dos goles en el triunfo 3-0, no pasó desapercibido en la revancha disputada en el Monumental.

Antes del partido, el atacante mostró en redes sociales que llevaba una camiseta de Boca. Ya en el estadio, mientras caminaba por el túnel, realizó con sus manos el gesto de la franja que caracteriza a la camiseta xeneize, lo que provocó reacciones en los hinchas millonarios.

Durante el encuentro, Deyverson mantuvo su característico estilo extrovertido. Sobre el final, cuando fue reemplazado, hizo gestos hacia la hinchada de River, encendiendo aún más la tensión en el estadio. "Soy así, no voy a cambiar", dijo en la entrevista. "Nacho (Fernández) no me dijo nada porque ya sabe cómo soy. Si a la gente no le gusta, a mí me da igual, porque yo soy así: carismático, con bromas y una sonrisa desde niño. No voy a cambiar por nadie", culminó en relación al amague contra el jugador de River que se hizo viral.