El arquero de selección que está en el radar de Gago y podría llegar a Boca en 2025

Con el 2025 a la vuelta de la esquina, Boca Juniors ya planifica la próxima temporada y busca refuerzos para consolidar su plantel. Entre los nombres que aparecen en carpeta se destaca el de un arquero de selección que podría llegar al club en condición de jugador libre si no renueva su contrato con Colo Colo en los próximos días.

El apuntado es Brayan Cortés, arquero de la Selección de Chile, según reveló el periodista Hugo Balassone en Dale al medio, programa de TyC Sports. El portero de 29 años es una de las figuras indiscutidas del equipo chileno y su vínculo con el Cacique finaliza en diciembre. Según trascendió, la dirigencia de Colo Colo le hizo una oferta de renovación, pero estableció como fecha límite para su respuesta este sábado 30 de noviembre. Si no acepta la propuesta, quedará libre y podría incorporarse a cualquier equipo sin costo de transferencia.

Un arquero que interesa en Boca

El Consejo de Fútbol de Boca, liderado por Juan Román Riquelme, tiene claro que uno de los objetivos en el mercado de pases es reforzar el arco. Aunque el club cuenta con Chiquito Romero y Leandro Brey, la intención sería incorporar un arquero con experiencia para competir por la titularidad y sumar jerarquía al plantel.

Leandro Brey (22 años) es el arquero que eligió Gago como titular en 7 de sus nueve partidos como DT de Boca. Foto: Archivo.

La posibilidad de que Cortés llegue libre resulta atractiva, ya que no implicaría desembolsos económicos significativos más allá de su contrato. Sin embargo, Boca no está solo en la puja. Es que Vélez también está detrás de los pasos del arquero chileno. Según medios trasandinos, el técnico Gustavo Quinteros, quien conoce a Cortés por su paso por Colo Colo, lo considera una opción ideal para reforzar el arco de cara a la Copa Libertadores 2025. En el pasado, Vélez ya había intentado ficharlo, pero no pudo concretar la operación debido a su cláusula de salida.

El sábado, un día clave

El futuro de Brayan Cortés se definirá este sábado 30 de noviembre, cuando venza el plazo otorgado por Colo Colo para su decisión. De no renovar, el arquero quedará en libertad de acción y su destino podría estar en el fútbol argentino. Tanto en La Boca como en Liniers esperan atentos, mientras el jugador analiza su próximo paso.