Revelan qué les dijo Riquelme a los jugadores en el vestuario tras el 3-4 con Vélez

Boca Juniors está teniendo un 2024 definitivamente para el olvido. En el ámbito internacional, no jugó Copa Libertadores y quedó eliminado tempranamente de la Sudamericana en octavos de final. En el medio local, tuvo apenas una buena Copa de la Liga, en la que llegó a semifinales eliminado a River, pero luego nunca se metió en la pelea por la Liga Profesional, tuvo un cambio de DT en el medio y, ahora, se quedó también sin Copa Argentina, su última posibilidad de sumar un título en esta temporada.

La derrota de anoche ante Vélez por 4-3 con dos goles de Bouzat en los minutos finales fue un mazazo muy duro de digerir. En medio de la desazón, llamó mucho la atención la visita de Juan Román Riquelme al plantel en el vestuario una vez finalizado el encuentro, y cuando le preguntaron sobre la misma, su respuesta no fue muy satisfactoria.

La explicación de Riquelme sobre su ingreso al vestuario

"Siempre paso por el vestuario, a veces paso seguido. Por Copa Argentina me divierte acompañar al equipo, es mi obligación estar acá, me hace muy feliz venir a cada provincia donde nos toca jugar porque la gente le da cariño a nuestros jugadores y está ilusionada de verlos. Hoy fue un partido de fútbol. Teníamos la ilusión de llegar a la final, no se pudo, ahora tenemos que continuar con lo que queda", contestó de manera esquiva ante el micrófono de TyC Sports.

Sin embargo, este jueves trascendió qué fue lo que se habló puertas adentro. Según informó en Bolavip Chicho Grossman, periodista que cubre el día a día del Xeneize, el presidente del club de la Ribera le dedicó algunos cuantos minutos a intentar levantarle el ánimo a los futbolistas para encarar los tres partidos que quedan del campeonato de la mejor manera posible y con la mejor actitud para poder clasificar a la próxima Copa Libertadores.

Boca se encuentra actualmente 5° en la tabla anual de Primera División con 60 puntos, 3 menos que River, 1 por encima de Huracán y 2 de Godoy Cruz, sus principales competidores en la lucha por entrar al máximo certamen continental en 2025. El domingo recibirá a Gimnasia de La Plata por la fecha 25, luego visitará a Newell's en la 26 y cerrará el año como local ante Independiente. ¿Surtirán efecto las palabras de Riquelme?