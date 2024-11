La particular explicación de Riquelme sobre su visita al vestuario de Boca tras la dura eliminación: “A veces…”

Boca no logró el objetivo y dejó pasar la última oportunidad de sumar al menos un título en la temporada 2024. El Xeneize perdió 4-3 ante Vélez en un verdadero partidazo y quedó eliminado de la Copa Argentina. De esta manera, solamente podrá clasificar a la Copa Libertadores 2025 a través de la tabla Anual.

Tras el partido Juan Román Riquelme, quien acompañó a la delegación en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, enfrentó las cámaras de TyC Sports y habló de todo. Entre los temas que tocó, el ídolo máximo de la institución fue consultado sobre el motivo que lo llevó a ingresar al vestuario post eliminación.

La explicación de Riquelme sobre su ingreso al vestuario

“Siempre paso por el vestuario, a veces paso seguido. Por Copa Argentina me divierte acompañar al equipo, es mi obligación estar acá, me hace muy feliz venir a cada provincia donde nos toca jugar porque la gente le da cariño a nuestros jugadores y está ilusionada de verlos. Hoy fue un partido de fútbol. Teníamos la ilusión de llegar a la final, no se pudo, ahora tenemos que continuar con lo que queda”, aseguró el Torero.

A la hora de realizar su análisis sobre lo ocurrido en cancha, Riquelme expresó: “Fue un partido divertido para el que no es hincha de Vélez y Boca. Hubo muchos errores de los dos equipos. La suerte jugó del lado de ellos. Nosotros tuvimos un partido con situaciones complicadas: ir 2-0, un gol en contra, una expulsión... Se estaba poniendo todo difícil. El equipo compitió, dio vuelta el resultado, se puso 3-2... Así como tuvo muchos errores, tuvo cosas muy buenas. No es fácil ir 2-0 con un jugador menos, pasar a ganar y después al final con dos centros nos terminan ganando el partido".

"Nosotros teníamos la ilusión de llegar a la final y no pudimos. Ahora tenemos que pensar en los partidos que nos quedan, tratar de hacerlo bien y pedir que la gente nos acompañe. Sabemos que tuvimos cosas buenas y otras no tanto en el año. Yo no lo viví de la manera que quieren instalarle a la gente. Esto es fútbol. Hemos sido semifinalistas de la Copa Argentina, también del torneo pasado (la Copa de la Liga) cuando nos tocó jugar contra Estudiantes y competimos bien. Hoy tuvimos errores, pero el equipo tuvo vergüenza, compitió, pasó a ganarlo y después lo pierde”, sentenció el ídolo de Boca.