El lapidario apodo de la prensa alemana a Colapinto que generó la reacción de Lewis Hamilton

El accidente protagonizado por Franco Colapinto en la Q2 del GP de Las Vegas, generó muchas críticas hacia el piloto argentino y medios internacionales apuntaron sin filtro contra él. De hecho, el diario Bild alemán reveló que Williams ha gastado más de 3 millones de dólares para reparar los daños del auto del nacido en pilar y hasta lo apodó "crash kid".

En el artículo escriben: "La mala suerte de Williams continúa en la Ciudad del Pecado. Franco se convirtió en "el 'crash kid' más caro del mundo. Rápido. Talentoso. ¿Demasiado motivado?". Esto causó que algunos pilotos salieran en defensa del nacido en Pilar y el primero en hablar fue Lewis Hamilton.

La publicación del diario Bild.

El siete veces campeón recordó sus inicios y respondió las críticas con una fuerte reflexión: "Cuando yo tenía 22, me lanzaron al fondo sin más. Te dan entrenamiento en las categorías inferiores, pero la mayoría no tiene a una persona de relaciones públicas cuidándolos".

"El equipo tiene uno, pero están enfocados en la escudería, no en el piloto. Entonces, intentas ser amable y la gente se aprovecha de ti", explicó y, en la misma línea, agregó: "Creo que se trata de darles oportunidades y no derribarlos cuando cometen errores. ¿Quién no los cometió a los 18 o 19 años? Cuando estás bajo los reflectores, es realmente difícil".

"Deberíamos estar levantándolos y apoyándolos, dándoles dos oportunidades en vez de una. No hay que criticarlos de manera desmedida y cruel, eso no está bien", cerró el británico. Mientras esto ocurre, versiones indican que Franco ya tendría un lugar asegurado en el 2025 y esto ser haría oficial en las próximas semanas. Mañana, en tanto, comenzará la actividad del GP de Qatar donde Colapinto deberá afrontar un nuevo desafío en la Fórmula 1.