Colapinto confirmó una preocupante noticia a horas de comenzar el GP de Qatar

Franco Colapinto tendrá doble desafío en el Gran Premio de Qatar. Es que, debido al fuerte accidente sufrido en el Gran Premio de Las Vegas, el equipo Williams recurrió a piezas por lo que no contará con las actualizaciones que tuvo el monoplaza a partir de la competencia disputada en la Ciudad de México.

Esto, entonces, podría complicar la performance de su auto en un escenario que tampoco conoce y donde tendrá muy poco tiempo para entrenar ya que solamente habrá una tanda debido a que será un fin de semana con carrera Sprint. En la previa del inicio de la actividad, Colapinto habló al respecto y confirmó esta noticia.

Por el accidente en Las Vegas, Williams tuvo que recurrir a viejas piezas para recuperar el auto.

“Mi coche no va a estar con la última especificación. Así que eso ya es un punto en el que no quieres empezar así el fin de semana. Así que vamos a tener que lidiar con eso y ver cómo nos va. La suspensión delantera es diferente, pero así es como es, tenemos que lidiar con eso y tratar de hacer todo lo posible para maximizar el coche”, dijo.

Luego, al ser consultado por cómo vivió el día después del accidente, reveló: “El día después estaba bastante bien. Me sentía bien. Las Vegas fue duro. Como han visto, no fue un buen fin de semana para el equipo. Creo que, por mi parte, me llevé muchos aspectos positivos. Nuestro ritmo de clasificación fue muy bueno. El coche era muy fuerte, así que eso fue positivo al final".

"El resultado no era lo que esperábamos, pero en el ritmo de la carrera con los neumáticos medios, era el más fuerte. Eso demostró que lo éramos. Nos estábamos recuperando de una dura clasificación y, sí, creo que las cosas podrían haber ido un poco más a nuestro favor el domingo", continuó y no lamentó lo sucedido: "Las Vegas fue bastante clave para ponerme en una situación de tener que empujar un poco más los límites que otras sesiones. Y al final arriesgué demasiado".