La decisión que tomó Inter Miami con Luis Suárez tras el fracaso en los playoffs de la MLS

El pistolero se queda uD83CuDDFAuD83CuDDFEuD83EuDDC9



Legendary Uruguayan striker, @LuisSuarez9 has signed a contract extension through the 2025 MLS season! Seguimos soñando uD83EuDE77uD83DuDDA4?



Details: https://t.co/x0F5AzFrVf pic.twitter.com/2sHYMqRTDs