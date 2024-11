La llamativa respuesta de Vaccari cuando le preguntaron por su fuerte cruce con Merlos: "Del árbitro..."

Independiente cayó 2-1 ante Newell's por la fecha 24 de la Liga Profesional, lo que lo compromete en su lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2025. Sabiendo lo que se jugaban, los jugadores terminaron muy calientes tras el silbatazo final y, a raíz de varias decisiones discutibles de Andrés Merlos, nunca exento de polémicas en sus arbitrajes, se le fueron al humo y hasta tuvo que intervenir la policía para proteger al juez principal.

En medio del tumulto, Joaquín Laso vio la roja, lo que desató la furia de Julio Vaccari. El entrenador fue a encarar directamente al árbitro, completamente desencajado y al grito de "parece que lo hace a propósito" con la voz quebrada, mientras echaba a todos los que intentaban acercarse a calmarlo. Tras esto, intercambió una palabras con el réferi y cada uno se fue por su lado, ambos notoriamente fastidiados.

El cruce entre Julio Vaccari y Andrés Merlos

Este episodio no pasó desapercibido. Además de ser captado por las cámaras, fue uno de los temas que se tocaron en la conferencia de prensa post partido. Sin embargo, a pesar de la inmensa ira con la que se lo había visto instantes atrás, el DT decidió esquivar la pregunta: "No tengo nada que decir del árbitro", respondió al respecto, sin darle más relevancia al asunto.

En cuanto a lo que fue el desarrollo del encuentro, señaló: "Me deja tranquilo que los muchachos dejaron todo. Todo lo que no sea sumar me preocupa, pero dependemos de nosotros y vamos a hacer todo lo posible para alcanzar los objetivos". Y agregó en ese sentido: "No creo que se haya perdido la oportunidad de entrar a Copa Libertadores, y mientras estemos con posibilidades matemáticas, vamos a luchar para entrar".

Además, opinó que no vio peor al equipo respecto del triunfo la fecha anterior: "La única diferencia con el partido contra Gimnasia es que tuvimos dos desatenciones y nos metieron dos goles. Hasta creo que tuvimos más oportunidades hoy", advirtió. Y también destacó la figura de Lucas Hoyos, uno de los grandes responsables de que Independiente no pudiera obtener un mejor resultado: "La figura fue el arquero rival", sentenció Vaccari.