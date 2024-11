Mendoza Pádel Trophy 2024: la gran noche que vivió el deporte del momento

Después de muchos meses de arduo trabajo la organización del Mendoza Padel Trophy 2024 estuvo a la altura de las expectativas y todos los presentes disfrutaron de una noche inolvidable. Además de la esperada premiación hubo música y shows en vivo con DJ Quique Núñez y el ballet Querencia Criolla, la excelente gastronomía de La Criolla, la previa con Agustina Leyes y la impecable conducción de Gisela Campos y Amadeo Inzirillo.

Antes de ponerle fecha a la segunda edición para el 6 de diciembre de 2025, Guido Vacca, director e impulsor del evento, destacó: “El Mendoza Padel Trophy quiere también en cierta medida poner en valor la memoria, la pasión y el triunfo. Por eso las siglas MPT. Acá estamos todos, no hay ningún club dominante, no hay ninguna personalidad dominante y lo único que nos une es la pasión por el pádel”.

Niella premiada junto a Vacca, organizador.

Los organizadores del evento declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia, hicieron un merecido reconocimiento al ex número 3 del mundo Jaime Serrano (ausente con aviso) y a quién fuera campeona del mundo representando a Argentina Daniela Niella, además de hacerse distinciones a la trayectoria, los jóvenes talentos y los menores destacados.

Emocionada, la oriunda de Curuzú Cuatiá y mendocina por adopción, agradeció: “Este reconocimiento es un mimo enorme. Tenía que jugar una fecha de AJPP este fin de semana y no viajé para poder estar acá. Y saben qué, no me arrepiento”.

El jurado encabezado por director deportivo del Mendoza Padel Trophy, Adrián Gavazza, eligió a los ganadores de cada categoría entre una selecta lista de nominados conformada en mérito a sus actuaciones en los circuitos más importantes del pádel mendocino que son el Circuito Mendocino de Padel, Padel Cup, Complejo Center de San Rafael, Circuito Kondor Club Padel y Mendoza Padel Master (incluye a Arena Padel y Punto de Oro).

Todos los ganadores fueron muy aplaudidos y una de las mejores del año (ganó 10 torneos) fue la dueña del premio revelación femenina, María Eugenia Aguerre, quien resaltó: “Estoy muy contenta por este premio, no lo puedo creer. Es muy importante para mí después de haber estado todo el año jugando y entrenando, con mi familia bancándome. La verdad es que es algo espectacular, no me lo imaginaba y estoy súper contenta. El evento es una idea espectacular y ojalá que se siga haciendo”.

Los ganadores del Mendoza Padel Trophy 2024

Desempeño Deportivo

Natalia Mocayar, Germán Buenanueva, Adrián Gavazza y Maximiliano Fernández.

Jóvenes talentos

Jeremías Rufino, Farid Sat, Mía López, Tomás Ziza y Alejo Stella.

Menores destacados

Mauro López, Juan Ignacio Campos, Agustín Sotomayor y Bautista Placeres

Varones

Octava: Diego Pico.

Séptima: Danilo Moya.

Sexta: Martín Orellano.

Quinta: Jonathan Molina.

Cuarta: Bautista Placeres.

Tercera: Juan Manuel Urrutigoity.

Segunda: Mariano López

Primera: Farid Sat

Damas

Octava: Valeria Palazzo.

Séptima: María Orellano.

Sexta: Pamela Rodríguez.

Quinta: Alejandra Pereyra.

Cuarta: Victoria Palero

Revelación 2024

Damas: María Eugenia Aguerre

Varones: Thiago Modarelli