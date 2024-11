La inesperada frase de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1: "Andá a saber cuándo volveré"

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 está cerca de confirmarse y, este lunes, lanzó una frase que generó la reacción de los fanáticos. El nacido en Pilar habló con el programa Perros de la Calle, de Urbana Play, y no fue muy optimista sobre la posibilidad de continuar en la próxima temporada.

La frase de Colapinto sobre su futuro

“Volveremos en un futuro, ojalá en 2026 o 2027, andá a saber cuándo”, comentó y luego contó las sensaciones de haber tenido esta gran oportunidad: "Son momentos y situaciones que vienen por sorpresa, no sabes nunca cuándo vas a llegar a la Fórmula 1. Tuve la oportunidad única este año y estoy tratando de maximizar la posibilidad, porque es única".

"Correr contra tus ídolos es algo que no lo esperás, no lo pensás, pero sucede. Les querés ganar, pero es verdad que correr contra gente a la que admirabas tanto de chico es una sensación muy lindo. Estoy disfrutando, pero también haciendo un buen trabajo para tratar de mostrar que merezco un asiento. Ojalá que se dé en el 2025 o 2026, en un momento estaré de vuelta", dijo.

Luego se refirió al apoyo que recibe de los argentinos en cada circuito: “Les agradezco porque estuvieron ahí apoyándome en las buenas y en las malas, son incondicionales. Estoy feliz de tenerlos siempre como un apoyo, cuando me va mal están ahí y me dan un mensaje de aliento y fuerza y cuando me va bien celebramos todos juntos".

Si bien las posibilidad de que continúe son escasas, solamente hay una butaca disponible, son muchos los equipos que se han interesado en tenerlo debido a sus buenas actuaciones con el Williams. De hecho, en la previa del GP de Las Vegas, el equipo Alpine reiteró que lo quiere pese a tener confirmado a sus pilotos. En los próximos días seguramente habrá novedades y, una buena tarea en Qatar y Abu Dhabi, puede ser clave para que su nombre esté en la parrilla 2025.