La dura definición de Kudelka, caliente con el arbitraje del Huracán-Boca: "Los del VAR son más..."

Huracán igualó sin goles ante Boca Juniors como local, en un partido con demasiadas situaciones de tensión y polémicas arbitrales, que desencadenaron un final muy caliente. La más trascendental se produjo a los 45 de la segunda mitad, cuando el árbitro Hernán Mastrángelo sancionó un penal en favor del Globo por falta de Sergio Romero a Walter Mazzanti. Segundos después, el VAR lo llamó y el juez determinó anularlo. El delantero había pisado al arquero.

La situación generó tal tensión, que hasta el propio entrenador Frank Darío Kudelka discutió con su par Fernando Gago. Luego, con los jugadores de Boca y finalmente contra el árbitro, contra quien se mostró muy enojado dentro del campo de juego. Varios dirigentes fueron a increpar al juez en la zona de vestuarios, donde justamente Kudelka se encontraba intentando separar.

La palabra de Kudelka tras el partido

Minutos después de ese episodio de tensión, el DT acudió a conferencia de prensa para hablar de las polémicas del partido. "Primero quiero aclarar que yo no veo nada raro, ninguna mano rara, pero es raro el reglamento. Aparte hicimos el gol (el árbitro paró la jugada para cobrar penal y no dio ley de ventaja cuando Alfonso anotaba). Yo creo que los árbitros del VAR son más árbitros que los que están adentro. Manejan todo. Pero acertar o errar nos puede pasar a todos. Después nos pasan los audios del VAR, dejemos de joder con eso. Hagamos de cuenta que está bien cobrada, mi gris es: hicimos el gol después. Fue una falta, se pisaron entre los dos. No tengo dudas de la honestidad de nadie", comenzó explicando.

"No quiero que esa jugada determinante tape el trabajo de estos jugadores, que siempre están a la altura. Siempre pensando en el área de ellos, no dejándolos atacar. El trabajo de mis jugadores es extraordinario y no quiero que esto lo tape" agregó Kudelka.

Sin embargo, las críticas al árbitro no cesaron: "Boca es Boca, por más que no nos guste esto es así. No creo que haya predeterminación, no tengo muchas palabras, no quiero hablar del árbitro. A veces estás a la altura y otras no, no son malas intenciones, son capacidades. Hubo situaciones dentro del partido que ameritaba otros comportamientos".

Para cerrar, el DT de Huracán expresó: "El rival de hoy puede cambiar 12 jugadores como si nada. Nosotros jugamos mejor que Boca hoy, lo superamos, digan lo que digan. No quiero dejar de arengar a mis jugadores, el empate nos sigue dando opciones. Sabemos que hay cosas que no se pueden manejar, como en la vida y hay que aceptar".