La llamativa decisión de Gallardo con el plantel de River tras el clima caliente en el vestuario

River estuvo muy lejos de lo que se esperaba en su visita a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas. El Millonario llegó a Mendoza con la idea de aprovechar los traspiés de Vélez y Huracán, para acercarse al primer puesto de la tabla de posiciones de la Liga Profesional.

No solamente no pudo lograr el objetivo, si no que se retiró de tierras cuyanas con más dudas que certezas. Hablando de lo estrictamente futbolístico, el equipo de Marcelo Gallardo retrocedió con respecto al estilo de juego que venía mostrando, con el cual había cosechado tres triunfos al hilo post eliminación de la Copa Libertadores.

River cayó ante la Lepra y se despidió de la lucha por la Liga Profesional.

Esto, sumado al bochorno del final, provocó un momento de tensión dentro del vestuario. Maxi Grillo, periodista encargado de cubrir el día a día de River para TNT Sports (el jueves hizo campo de juego para la transmisión oficial), reveló que puertas adentro hubo recriminaciones del cuerpo técnico a los futbolistas y viceversa.

Luego de esto, y de haber realizado un regenerativo ni bien llegaron a la provincia, Marcelo Gallardo tomó una llamativa decisión. El Muñeco optó por darle a sus futbolistas el fin de semana libre. Esto servirá para descomprimir el mal clima que se generó post derrota en Mendoza. Se reencontrarán el lunes a las 10, en el River Camp.

Esto dista de lo sucedido en el ciclo de Martín Demichelis. Luego de caer 4-0 ante Independiente Rivadavia en el mismo estadio, en el marco de un partido amistoso, el DT tomó la decisión contraria a la de Napoleón. El cronograma indicaba que tendrían el fin de semana libre pero, tras la derrota y la floja performance, los jugadores llegaron a Buenos Aires y se pusieron a entrenar.