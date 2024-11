La fuerte defensa de Verstappen a Colapinto por lo ocurrido en Las Vegas: "Estar delante de la cámara..."

Lo ocurrido con Franco Colapinto durante la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, generó algunas críticas hacia el piloto argentino por dañar nuevamente el Williams. Esto también causó que muchos colegas salieran a defender al nacido en Pilar y uno de ellos fue Max Verstappen, quien mandó a callar a los "expertos" que están detrás de la TV.

Franco se golpeó feo en Las Vegas.

Durante la rueda de prensa post sesión, al campeón del mundo le preguntaron sobre si este accidente es una demostración de que no es tan sencillo de manejar un Fórmula 1 y el neerlandés fue muy picante. "Los expertos... deberían mantener la boca cerrada", dijo en alusión a los analistas que dijeron que un monoplaza actual de la máxima categoría quizás no es tan difícil como se cree, bajando el precio a las buenas actuaciones de Colapinto y Oliver Bearman.

"No es nada fácil. Todo lo que haces al límite no es fácil. Incluso si condujera un coche de carretera al límite en este circuito, tampoco es fácil. Y sino que lo hagan ellos. Estar delante de la cámara suele ser ya una señal de que no pueden hacerlo por sí mismos, o de que ya no pueden hacerlo", agregó Verstappen.

El posteo de Guerrieri.

Otro que salió a bancar a Franco fue Esteban Guerrieri, piloto argentino que estuvo muy cerca de la F1: "Para el que piense que los choques cuestan mucha plata... ¡Tranquilos que la F1 es un juego de millones y el 43 tiene una buena espalda de patrocinadores! Más doloroso es quedar a 1 segundo de tu compa de equipo”.

Norberto Fontana, quien también supo correr en la Fórmula 1 con Sauber, escribió: “Mi apoyo para Franco, de los errores se aprende. Se corrige y se sigue adelante. Muchas fuerzas Franco Colapinto. ¡GOGOGO 43, chancleta a fondo!”.