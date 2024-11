El mensaje de Juanfer Quintero al Pollo Vignolo y el ¿palo para Azzaro? tras salir campeón con Racing

Racing Club salió campeón de la Copa Sudamericana y Juan Fernando Quintero ahora tiene otro trofeo de los grandes a nivel internacional para lucir en sus vitrinas. Se dio tras un año complicado a nivel personal y familiar, teniendo en cuenta que su esposa, Johana Osorio, estuvo hospitalizada durante un tiempo en Colombia. El futbolista viajó con autorización de Costas dos veces.

Esas ausencias en Racing y algún bajón desde lo futbolístico de Juanfer Quintero le generaron una serie de críticas, principalmente de algunos periodistas identificados en Racing como Flavio Azzaro, confeso hincha quien este sábado vivió el título desde el Cilindro de Avellaneda.

La referencia de Juanfer a los periodistas

No todas fueron críticas. De hecho, el vínculo del colombiano con el de otros periodistas es mucho más ameno, como es el caso del Pollo Vignolo, quien se encontraba al mano de la transmisión oficial de la final para la señal de ESPN. Ya consumada la victoria ante Cruceiro y con el título en la mano, Quinteros y el periodista tuvieron una charla en vivo.

"Amigo, yo sé que siempre has estado ahí yo te quiero agradecer porque no ha sido fácil. Me quedo corto pero simplemente quiero agradecerte porque sabes la realidad y sos mi amigo, independientemente de lo que pase en el campo. Siempre estuviste ahí en lo humano", le dijo Juanfer Quintero a Vignolo cuando éste lo saludó.

En esa misma entrevista, al referiste el periodista a las cosas malas que tuvo que pasar y a las que tuvo que reponerse, Quinteros habló sobre su poder de resiliencia y soltó un mensaje para los detractores, como Azzaro como principal identificado. "De donde soy es así, hay que reponerse a las situaciones duras. Vos sabés lo que me pasó, esa es la vida. Plata y miedo nunca hemos tenido. Agradecerle a Dios por todo y por darme ese coraje para volverme a levantar. Agradecerle a las personas que me criticaron porque son gasolina para mí y creo que así es donde nos reponemos", sentenció.