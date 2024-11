El tenso momento entre Gallardo y el plantel de River tras la derrota en Mendoza: “Hubo recriminaciones de los jugadores a…”

River Plate cayó con justicia este jueves como visitante ante Independiente Rivadavia por la fecha 23 de la Liga Profesional, lo que lo deja prácticamente sin chances de pelear el campeonato (quedaron a 8 puntos de Vélez a falta de 4 fechas). Fue un encuentro que quedó marcado por el bochorno del final con los incidentes entre jugadores de ambos clubes. Y en cuanto a lo estrictamente futbolístico, se vio a un Millonario muy desdibujado y con un muy flojo rendimiento.

El mismo Marcelo Gallardo reconoció que su equipo no jugó bien, especialmente en la segunda mitad, en la que no lograron hacer pie: "Hicimos un primer tiempo correcto y un segundo tiempo no bueno. Nos sometieron, no nos dejaron salir limpio desde el fondo y jugamos incómodos en el inicio del complemento", declaró el DT en conferencia de prensa, la cual fue más tardía que lo habitual por una particular situación que se habría dado entre él y el plantel.

El clima en el vestuario de River luego de la derrota

"Hubo un clima caliente dentro del vestuario de River, lógico, entendible después de todo lo que había sucedido. Hubo algunas recriminaciones por parte del cuerpo técnico a jugadores, y de jugadores al cuerpo técnico", informó este viernes Maxi Grillo, periodista que cubre el día a día del Millonario, en la señal de TNT Sports.

Ante la sorpresa que generó al contar este insólito y poco común episodio, continuó su relato: "Este intercambio puede haber venido en el marco de que entendían que quizás no era el momento, después de cómo se había caldeado todo, para reprochar algunas cuestiones", explicó el cronista.

"Después de eso se calmaron todos. Dijeron 'bueno, dale, enfriamos todo...'. Por eso después Gallardo tardó tanto en ir a la conferencia de prensa también", concluyó Grillo, dando a entender que la situación no pasó a mayores. ¿Podría igualmente esto marcar un precedente que significque un antes y un después en la relación entre el Muñeco y el plantel? ¿Habrá consecuencias al respecto en River tras este tenso momento?