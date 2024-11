Sin vuelta, Gago explicó por qué dejó en el banco a Cavani en el triunfo ante Unión: "La realidad es..."

Edinson Cavani no contaba con ninguna disminución física, entrenó toda la semana con normalidad y se preparaba para ser de la partida en el marco del encuentro en el que Boca debía recibir a Unión. Sin embargo, en la charla técnica previa al viaje hacia el estadio, el entrenador Fernando Gago dispuso la titularidad de Milton Giménez y el Matador quedó relegado al banco de suplentes.

La jugada le salió muy bien al DT: el propio Giménez marcó el gol del 1-0 definitivo con el que Boca consiguió su tercera victoria al hilo y en el segundo tiempo Cavani ingresó para intentar mantener la pelota, sin tanto éxito porque fue el momento en el que Unión más atacó. De hecho, en las redes sociales el uruguayo felicitó a su compañero por el gol, sin ningún malestar.

Gago explicó la salida de Cavani

Descartando la polémica, Gago explicó la decisión en conferencia de prensa. "Yo lo dije desde el primer tiempo, voy a confiar en todos los futbolistas. Hoy tomé la decisión de que era el mejor partido para poner este equipo. Esa es la realidad, no hay ningún problema. Le tocó entrar a los 18' del segundo tiempo y manejó las situaciones de partido Edi. Fue una cuestión que me gusta trabajar de esta manera y que todos los futbolistas sientan que tienen la oportunidad de jugar", señaló.

Consultado sobre si la salida de Cavani y el rendimiento de Milton Giménez pueden ser una pista de cara al duelo ante Vélez; o si bien la decisión se explica desde la búsqueda de resguardar físicamente al uruguayo para ese partido, Gago nuevamente fue terminante al mostrar su animo de no ver más allá que el próximo partido.

"Independientemente de quién juegue el sábado, no significa que no jueguen el miércoles o viceversa. Hay que sumar para la tabla acumulada, no solo en la semifinal, quedan muchos puntos en juego. Tenemos que tener el mejor equipo todos los partidos, independientemente del próximo partido que venga", señaló el DT de Boca.