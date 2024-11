La tajante y cortante respuesta de Gago a un jugador que confesó un llamado del Consejo de Boca: "Es..."

A pesar de la relevancia de lo que se juega Boca en el tramo final del año, con el objetivo claro de clasificarse a la Copa Libertadores, mucho se habla aún de la llegada de refuerzos y el armado del plantel para el año próximo. En este contexto, el nombre de Leonardo Gil se hizo fuerte no solo por haber sido informado en los medios, sino también porque él mismo lo confirmó en entrevista.

"Llamaron a mi representante. Estuvo hablando con una persona del Consejo de Fútbol. Tengo muchas ganas, sería muy lindo ir a Boca. Ojalá se me pueda dar, estoy esperando", confesó este martes el Colo Gil, de última temporada en Colo Colo donde fue campeón de la liga chilena de la mano del entrenador Jorge Almirón.

Gago habló de los dichos del Colo Gil acerca de un posible interés

La situación llamó la atención en la previa al partido de Boca ante Unión en la Bombonera, pero tras la victoria por 1 a 0, el responsable de desmentir la información fue el propio entrenador Fernando Gago, quien fue contundente al respecto y dio definiciones sobre cómo se está gestionando el tema refuerzos en el club.

"No, es mentira. Es mentira esa situación", respondió el entrenador, tajante. A continuación, agregó: "Entiendo que se van a tirar un montón de nombres y va a haber muchas situaciones en las que se va a decir que sí, que no. Que viene, que no viene. Sé cómo es un mercado de pases. Sí estoy empezando a hablar, venimos teniendo charlas sobre posibles refuerzos. Pero ni siquiera tengo una lista armada, empezando por ahí".

Sobre esas charlas con el Consejo de Fútbol, Gago agregó: "Hablamos de nombres, pero como cualquier jugador. Podemos hablar de Messi, de Di María, podemos hablar de cualquiera. Se habla constantemente, pero la decisión final y la lista todavía no la presenté. Cuando lo haga, podrán acertar un poco más".