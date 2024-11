Insólito: el piloto que fue demorado en el aeropuerto de EE.UU. y casi no participa del GP de Las Vegas

Se aproxima el Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 y todos los pilotos están listos para salir a la pista en la noche de este jueves, en el marco de la Práctica Libre. Lo harán los 20 pilotos, incluido Franco Colapinto y el piloto japonés de Racing Bull, Yuki Tsunoda, quien estuvo cerca de no poder ingresar a Estados Unidos.

Sucede que el piloto de la segunda escudería de Red Bull tuvo problemas con migraciones, fue demorado en el aeropuerto de Nevada por unas tres horas y estuvo cerca de ser deportado. De hecho, el piloto fue uno de los primeros en arribar al país, porque llegó a principios de semana para participar de las actividades promocionales de las marcas Red Bull y Honda, que lo patrocina junto a Verstappen.

Juki Tsunoda. (Foto: @F1)

Él mismo comentó lo sucedido. "Me sentí un poco extraño cuando me detuvieron. Por suerte no duró más de dos o tres horas. Es algo incómodo, simplemente siento que recibí mucha presión. Si digo algo, siento que estoy en un problema mayor. Por suerte, todo salió bien", señaló.

El piloto ya ingresó al país dos veces a lo largo de esta temporada, por lo que resulta llamativa la detención. "No entendí lo que pasó porque inclusive ya entré dos veces este año, en Miami y Austin, para estar en las carreras de Fórmula 1 y pude entrar sin problemas", agregó Tsunoda, de 22 años.

Tsunoda junto a Liam Lawson. (Foto: @F1)

"Por suerte me dejaron entrar después de un par de discusiones. Bueno, en realidad hubo muchas discusiones, pero sí, casi me envían de vuelta a casa. El agente me metió en una habitación y tuvimos una conversación. No me permitieron comunicarme con mi compañero o siquiera llamar a alguien", cerró el relato Tsunoda.

El piloto principal de Racing Bulls se prepara, junto a su compañero Liam Lawson, para cerrar de buena manera la gira sudamericana. El japonés es uno de los candidatos a ocupar la butaca de Checo Pérez, en caso de que el mexicano no continúe en 2025.